Na co vsadit při přípravě školní svačiny?

Pro školáky je svačina důležitým palivem, aby jejich tělo, ale i mysl měla dostatek energie, soustředila se a fungovala správně. Není to však snadné připravit vyváženou dobrotu, která by jim chutnala a zároveň byla kvalitní a zdravá. Pokud jste již vyčerpala nápady, co svým dětem dopřát, inspirujte se několika tipy, které z nudné školní svačiny vykouzlí chutný a zdravý zážitek.

Výživově hodnotnější klasika

Tradičním rohlíkům s máslem a salámem již odzvonilo. Zkuste vašemu dítěti nabídnout zdravější verzi této oblíbené svačiny, při jejíž přípravě není potřeba příliš kreativity a která nejen zasytí, ale i zachutná. Místo klasického bílého rohlíku vyzkoušejte vícezrnné pečivo, máslo pak nahraďte třeba ochuceným tvarohem nebo sýrem cottage. Ten je skvělou zásobárnou bílkovin a zároveň obsahuje minimum tuků. Na trhu je navíc k dostání i v bezlaktózové variantě, kterou ocení nejen děti s intolerancí. "Bezlaktózový cottage sýr je velmi oblíbený i u malých strávníků a jejich rodičů. Je zdravý, přírodní, s vysokým obsahem bílkovin, bez konzervantů a navíc skvěle chutná, vhodný je tedy opravdu pro každého," vysvětluje Petra Hlavínová, manažerka společnosti MEGGLE. Rozhodně se tedy nemusíte obávat zařazení bezlaktózových výrobků i do jídelníčku vašeho dítěte.

Příprava zeleniny a ovoce ke svačině může být i zábavou

Základem každé školní svačinky by měla být zelenina či ovoce. "Jde o skvělý zdroj velkého množství živin, vitaminů a potřebných látek pro správný vývoj a dobré fungování organismu," podotýká fitness trenér a výživový specialista Vladimír Koukal. Pokud se vám stává, že vaše dítě tuto část svačiny nosí netknutou domů, zkuste za pár korun pořídit různá vykrajovátka, se kterými i dětská svačina může vypadat jako umělecké dílo. Navíc pokud do zábavného procesu tvorby takovéto svačinky zapojíte děti samotné, je větší pravděpodobnost, že to, co si samy vyrobily, také sní.

Domácí sladkosti s minimem cukru

Snad každé dítě má rádo sladké. To je prostě fakt. Většina rodičů se při snaze o zdravou výživu svých dětí dopouští zásadní chyby, a to právě úplného zákazu sladkostí. Jedná se však o neudržitelný vzorec. Pokud dítěti něco odpíráme, bude to vyhledávat ještě více. Místo zakazování raději zkuste mít konzumaci sladkého pod kontrolou. Pokud se tedy pustíte do přípravy sladké svačiny, vyhněte se průmyslově zpracovaným potravinám. Ty zkuste nahradit například domácími sušenkami, při jejichž výrobě použijete zdravější alternativy, jako například mandlovou mouku místo klasické, med místo cukru a vysokoprocentní čokoládu.

Alfa omega celého dne

Snad není ani potřeba zdůrazňovat, že pitný režim je pro děti velmi důležitý. Naučit dítě pravidelně pít a zásobovat ho dostatkem tekutin však v některých případech může působit jako nadlidský úkon. Základ pitného režimu by měla přirozeně tvořit čistá voda. Ne každému dítěti však chutná. Jak tomu napomoct? Řešením určitě není nabízet sladké limonády, džusy, pitíčka a mlíčka. Obsahují totiž velké množství cukru, ale také barviva a konzervanty. Zkuste raději ochutit vodu kousky nakrájeného ovoce. Případně můžete sáhnout po rostlinném mléce. Nejenže chuťově supluje sladké nápoje, ale na rozdíl od nich je i zdravé. Mléka od slovenské značky Body&Future se vyrábí a příchutí kokosu, mandlí a lískového oříšku, je tedy opravdu z čeho vybírat. Navíc neobsahují žádný cukr, laktózu a konzervační látky. "Snažíme se přinášet alternativy, které mají vyváženou chuť, ale hlavně složení. Na rozdíl od obyčejné vody mají nespornou výhodu. Jsou velmi bohaté na vitamíny, najdete v nich vápník, vitamin D a cenné omega-3 mastné kyseliny," vysvětluje Milan Pašmík, spolutvůrce konceptu Body&Future. Pokud tedy vaše dítě obyčejná voda nudí, zkuste mu svačinu doplnit o rostlinné mléko. Potěšíte tak nejen jeho chuťové pohárky, ale navíc podpoříte i jeho zdraví.