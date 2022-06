Na prvním místě bezpečnost

Každý domov začíná vchodovými dveřmi, a proto bychom si na jejich výběru měli dát záležet. Není důležité, zda nás čeká stavba nového domu, nebo rekonstrukce, při výběru vchodových dveří bychom měli být obezřetní vždy. Nejenže dveře přivítají jako první každého návštěvníka, ale také slouží jako bezpečnostní prvek chránící soukromí i majetek.

V dnešní době si na trhu můžete vybrat dveře z různých materiálů. Nejčastěji se však setkáte s plastem, hliníkem a dřevem. Výběr materiálu je vždy klíčový, ale záleží především na osobních preferencích a vkusu. Mezi výhody plastu patří nižší cena, snadná údržba, široká škála barevného provedení a také například vysoká odolnost i v oblastech s agresivním ovzduším, typicky průmyslové oblasti. Hliník také nabízí pestrou škálu barev a jejich kombinací. Oproti dřevu je však jeho nespornou výhodou dlouhá životnost a odolnost, nevýhodou vyšší cena v porovnání s plastem. Zároveň společně s plastem nevyžaduje hliník prakticky žádnou údržbu.

Dřevo je vhodnou volbou, pokud máte rádi tradiční ornamentální zdobení a strukturu, ale vyžaduje pravidelnou údržbu. Aktuálně mezi trendové varianty patří sklo-hliníkové dveřní výplně, které kombinují vnější skleněnou desku s vnitřní hliníkovou, to vše při zachování pevnosti, dostatečné teplené izolace a odolnosti. U kvalitních výrobců máte možnost materiály různě kombinovat a tím si dveře přizpůsobit vlastním požadavkům. I když na vzhledu záleží, vždy je dobré myslet také na bezpečnost. Pokud chcete mít zajištěno, že vaše nové dveře budou nejen krásné, ale i bezpečné, poraďte se o výběru s odborníkem.

"Mnoho lidí při nákupu zavítá do hobby marketu, ale u tak důležitého bezpečnostního prvku, jako jsou vchodové dveře, to nedoporučujeme. Určitě je dobré nechat si udělat výplň dveří na míru. Víte, odkud pochází, z čeho je vyrobena a jakými bezpečnostními prvky je vybavena," vysvětluje Stanislav Obyt, obchodní ředitel společnosti VP trend, tradičního českého výrobce dveřních výplní. Rozhodně není pravidlem, že bezpečné dveře jsou jednoduché a strohé. V dnešní době je možné vybírat z nepřeberného množství dekorů, prosklení a barevných variant.

Na co se zaměřit?

Vchodové dveře se v základní verzi skládají z rámu křídla, výplně, zárubně, kování a zámku. Všechny součásti by měly být v souladu a kvalitně vyrobené. Pro usnadnění jsou bezpečnostní prvky rozděleny do jednotlivých tříd. "Každé bezpečnostní dveře mají nějaké bezpečnostní prvky, a čím vyšší je jejich úroveň, tím déle vydrží dveře, respektive dveřní výplň odolávat násilnému pokusu o vniknutí," vysvětluje Obyt.

Na co si dát při výběru pozor

• Výrobce a země původu: Vždy se vyplatí důvěřovat tuzemským výrobcům s ověřenou kvalitou. Díky tomu lze předejít problémům při reklamaci a neshodám při jednání. O kvalitách výrobce svědčí hlavně recenze a délka působnosti na českém trhu. Vůbec nejdéle zde působí tradiční rodinná firma VP trend, a to už od roku 1998.

• Odpovídající certifikáty: Pokud se chcete vyhnout zbytečným problémům s pojišťovnou, dobře si zkontrolujte certifikáty dveří a především to, jestli se vztahují na daný model.

• Montáž: Samotná montáž dveří je poměrně náročná, a tak je vhodné ji svěřit do rukou odborníka. Jen tak si zajistíte kvalitní ukotvení, funkčnost a odpovídající záruku.

Pro běžnou rodinnou stavbu bohatě postačí dveřní výplně třídy RC2, v případě zámku volte bezpečnostní třídu stejnou nebo o jednu třídu vyšší. Jen tak budete mít jistotu, že jsou tyto dva prvky společně kompatibilní a vše bude plně funkční. Montáž přenechejte raději odborníkovi, který se postará o kvalitní instalaci a potvrdí vám bezpečnostní certifikáty. Předejdete tak problémům při možné reklamaci a zároveň si usnadníte jednání s pojišťovnou.

Design vchodových dveří: Je libo dveře klasické, moderní, nebo něco mezi?

Dveře klasické, moderní i řadu Creative, která je alternativou pro ty, kteří hledají něco zcela originálního. To vše najdete v nabídce tradiční české rodinné firmy VP trend, specialisty na výrobu dveřních výplní. Kvalita a dlouhá životnost všech výrobků jsou samozřejmostí. Společnost VP trend dokonce jako jediný výrobce na českém trhu nabízí prodlouženou záruku 7 let na plastové (ABS) dveřní výplně. Všechny výrobky mohou být dodány za nepatrný příplatek také v certifikovaném bezpečnostním provedení tříd RC2 a RC3. Dveře si můžete nechat vyrobit na míru přesně podle svých přání a požadavků - tvar, rozměry, dekor, barva, prosklení, ozdobné pásky či drážky, to vše je jen na vás. Firma VP trend má ve svém sortimentu dveře plastové (ABS), sklo-hliníkové, HPL i hliníkové.

K dostání u každého dobrého prodejce oken a dveří.

Dveře klasické nabízejí roky prověřený design, který se hodí jak k domům postaveným před lety, tak i k novostavbám. Jejich reliéf je plastičtější a zákazníci mají na výběr hned z několika řad klasických dveří: dveře lisované, dveře s lisovanými drážkami, dveře lamelové či kombinované. Velmi oblíbené je provedení v dřevodekoru a samozřejmě v tradiční bílé barvě. Na všechny výrobky klasické řady poskytuje VP trend standardně 7 let záruky.

U moderních dveří hrají prim čisté linie, stylový design a geometrické tvary, které dveřím dodají eleganci a styl. Kromě téměř neomezených možností při volbě barvy (u hliníku v celé škále RAL) mohou zákazníci vybírat v širokém sortimentu doplňků, ozdobných rámečků, pásek, mřížek, lišt a drážek. V současné době je trendem antracitová barva.

Jedinečnou kombinaci plastických tvarů klasických dveří a čistých linií těch moderních v sobě kloubí unikátní řada Creative od společnosti VP trend. Lisované dveřní výplně v plastovém (ABS) provedení jsou vyráběny v 11 variantách, které nabízejí řadu možností, včetně těch s ozdobnými aplikacemi či prosklenými částmi. Tyto designy jsou cenově dostupné, ačkoli byly navrženy exkluzivně pro společnost VP trend a nikde jinde je nenajdete.