Najděte v životě opět radost, začněte žít sebe!

Ať už děláte práci, která vás nebaví, žijete ve vztahu, ze kterého se vytratila láska a je to jen zvyk, anebo jste prostě jen úplně vyčerpaní. Pravděpodobně jste někde cestou životem ztratili sami sebe. Stane se to každému, jen je důležité navrátit zpátky do života radost, a nejen to. Jak na to a mnohem více prozradila mentorka Veronika Navarro.

Žijete sebe?

Možná se ale ptáte, co to znamená. "Každý z nás ví, co znamená žít sebe. Jen jsme to cestou životem zapomněli. Upadli jsme do každodenního kolotoče starostí, práce, nefunkčních vztahů a může nám připadat, že nežijeme svůj život nebo že nám život nějak utíká mezi prsty a že je těžké nalézt zpátky sami sebe," sděluje mentorka Veronika Navarro a dodává. "Žít sebe znamená žít autenticky. Dělat to, co nás baví, naplňuje, dělá nám radost. Ale i nastavovat si zdravé hranice a vnímat svoji sebehodnotu. Jen tak, když se postaráme prvně o sebe, můžeme být tady v plné síle pro druhé. Z vyčerpaného poháru se špatně dává a hlavně, vede to k potížím, nemocím, stresu, přetížení, a to určitě všichni známe."

Základ každé lidské bytosti je přežít, což v praxi znamená přizpůsobit se okolí a býti jím přijímané. Už děti jsou vychovávány v tomto "přizpůsobení se", a tak si pak cestou do dospělosti můžeme nést vzorec, že se musíme všem a pořád přizpůsobovat, a tím pádem zapomeneme žít sebe. Žít sebe ale neznamená nadřazení, pýchu či narcismus. Zdravá sebehodnota a hranice jsou v naprostém pořádku.

Jak poznám, že nežiju sebe

Zkuste si odpovědět na následující otázky, jestliže alespoň jednou odpovíte ano, tak nežijete sami sebe. Děláte práci, která vás nenaplňuje? Žijete ve vztahu, který nefunguje a nic vám nepřínáší - jen starosti a vyčerpání? Cítíte se dlouhodobě vyčerpaní a unavení? Nemáte smysl života, a to proč vše okolo vlastně děláte? Nic vás nebaví a jste "otrávení životem"?

Právě teď by vám mělo dojít, že s největší pravděpodobností není něco v pořádku. Takhle přece život nevypadá anebo by neměl takto vypadat. Co ale s tím, kde vlastně začít. Nebude to jednoduché, nebude to hned všechno najednou, ale určitě to bude stát za to!

Návrat k sobě, k radosti

Každá lidská bytost má přání, sny a touhy. Jen málokdo si je plní. Popřemýšlejte, kdy naposledy jste si vy sami splnili to, o čem doopravdy sníte, a neřešili jste, co na to řekne okolí, jestli je to vhodné či správné apod. "Abyste opravdu mohli žít sami sebe a vrátili si do života radost, energii a pocit naplnění, je potřeba nejprve začít otázkou: Čím si bráním v tom, žít sebe a plnit si přání a být šťastná? Na nic nečekejte a vše si poctivě sepište," doporučuje Veronika Navarro a dodává. "Pečlivě si projděte své odpovědi a přemýšlejte, jak to, čím si bráníte, klidně můžete krůček po krůčku změnit. Oproti tomu si sepište svá přání a zkuste si navrhnout a promyslet cestu k nim. A přesně tady vám to do sebe všechno začne zapadat a začnete zase pociťovat radost a uvědomíte si, že změnu máte zcela ve svých rukách." Nezapomínejte, že všechno je možné, jen my lidé jsme si zvykli mít nějaké hranice, které nám nastavili například rodiče. Zkuste je překročit a nadechnout se volnosti.

Žádné zázraky na počkání

Tak už víme, co bychom si chtěli splnit, jak bychom chtěli žít, ale samo se to dít nezačne. Je na tom potřeba začít pracovat a vyvinout určitou sílu a energii. Uveďte sny v realitu. Chcete dělat vysněnou práci? Zjistěte si, jaké jsou podmínky pro to, abyste ji mohli vykonávat, zda je potřeba se něco přiučit, či dokonce udělat si nějaký rekvalifikační kurz apod. Chcete odejít z nefunkčního vztahu? Promluvte si s partnerem a vyřešte aktuální situaci. "Abychom mohli opět žít sebe, je potřeba udělat nejen první krok, ale i druhý, třetí a tak dále. Nikdo nás nepřijde zachránit a nebude žít náš život za nás. Tohle se neděje a takto to nefunguje. Rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými lidmi a šťastnými a nešťastnými - těmi, kteří žijí sebe - je v přebírání zodpovědnosti za svůj život, krocích, které dělají a postoji, který k životním okolnostem mají. Převezměte zodpovědnost za své sny a radost, "uzavírá Navarro.