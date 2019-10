Nález pravěké hrnčířské dílny u Turnova archeology překvapil

Hrnčířskou dílnu starou zhruba 2600 až 2800 let objevili archeologové u Turnova v Českém ráji. Tato oblast je sice na pravěké nálezy bohatá, s jejím odhalením v Modřišicích ale nepočítali. "Bylo to v prostoru původní silážní jámy někdy ze 70. let minulého století. My jsme vůbec nepředpokládali, že něco najdeme. Že to bude zlikvidované výkopem pro silážní jámu a pojezdovou komunikaci," řekl turnovský archeolog Jan Prostředník.

Archeologům se v obci vzdálené od Turnova asi tři kilometry podařilo objevit zhruba 30 objektů ze starší doby železné. "Byla to výrobní část, kde se pracovalo s ohněm. Velmi pravděpodobně šlo o hrnčířskou dílnu se systémem pecí," uvedl Prostředník. Zajímavé podle něj je, že to bylo až druhotné využití. "Původně to bylo využité jako skladovací objekty, byla tam dvě sila," řekl.

Za pozoruhodné považuje také to, že nálezy jsou jen ze starší doby železné. "To není úplně obvyklé, většinou to bývají dvě tři různá období v rámci nějakého sídelního okrsku," uvedl archeolog. S ohledem na velké množství nalezených uhlíků předpokládá, že dílna v minulosti vyhořela a na tomto místě ji už nikdo neobnovil.

V Modřišicích jde o první nález pravěkého osídlení minimálně za posledních 50 let. Archeologům se podařilo najít na místě bývalé dílny z osmého až šestého století před naším letopočtem velké fragmenty nádob. "Půjdou z toho rekonstruovat celé tvary," uvedl Prostředník. Předpokládá, že v budoucnu by mohli vystavit deset takových nádob. Mezi zajímavé nálezy patří i ozdobný korálek z modrého pastózního skla či keramické přesleny používané ke spřádání nití.

Turnov a jeho okolí v nivě řeky Jizera je považováno za místo nejstaršího osídlení v Libereckém kraji a nálezy z dřívějších období tam nejsou neobvyklé. Obdobné hrnčířské pece se podařilo najít před několika lety při výkopových pracích v Maškově zahradě v Turnově, obě místa jsou od sebe vzdálená asi pět kilometrů. Nálezy v Maškově zahradě byly bohatší. "Našli jsme tam tisíce zahloubených jam. Tam ale máme prokopaných 8,5 hektaru osídlené plochy, na místě nálezu v Modřišicích se pohybujeme na třech arech," dodal Prostředník. Předpokládá, že dílna v Modřišicích byla součástí vesnice, jejíž pozůstatky se zatím nepodařilo odhalit. Odhaduje, že pokračovala dál severním směrem a nebyla v prostoru nivy Jizery.