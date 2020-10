(Ne)Tradiční Vánoce roku 2020

Vánoční dekorace, ozdoby, betlémy, ale i vánoční vůně. Takto si mnozí představíme tradiční adventní období. Letošní svátky však budou o něco jiné, než jsme zvyklí. Podívejte se s námi na vánoční trendy, které vám pomohou vnést sváteční náladu do vašich obydlí.

"Rok 2020 nás stále zkouší, ale také učí ocenit maličkosti v každodenním životě. Návrat k tradicím má proto tento rok o něco hlubší význam. České rodiny během adventu tradicemi přímo žijí. V tomto hektickém období plném změn je ale složité najít si čas na plánování výzdoby a nákupů vánočních dárků. My vám chceme tuto starost usnadnit a přinášíme trendy, které si letos určitě všichni oblíbí," říká Daniel Brychta, odborník na vánoční sortiment v projektových marketech Hornbach.

Romantické a zároveň trendy

Tento rok budou hitem 4 hlavní barevná témata. Mezi nejtrendovějšími barvami je růžová v různých odstínech. Vytváří okouzlující a sladkou atmosféru, díky které se budete cítit jako uvnitř typické chaloupky. "Romantické růžové barvě dodáte luxusní nádech v kombinaci se stříbrem, perlami nebo krystaly. Absolutním hitem letošních svátků ale bude růžová v kombinaci se svěží eukalyptovou. Pastelové barvy působí velmi jemně a stylově zároveň. Výborně vynikají na tradičních zelených stromcích, ale i na těch jemně zasněžených," radí specialista z Hornbachu.

Elegantní a slavnostní

Modrá barva uklidní mysl i tělo a je dlouho spojována s tradicí Vánoc. Světlé, tmavomodré nebo tyrkysové ozdoby navodí v každé domácnosti ideální zimní atmosféru. "Modrá v kombinaci se zlatou nebo stříbrnou patří k osvědčené klasice. Nebojte se ale ani neobvyklých barev jako je tyrkys. Zkombinujte jej například s křišťálovými koulemi a rampouchy. Pokud máte rádi přírodní materiály, tyrkysová fantasticky dodá vaší výzdobě jedinečný šmrnc," vysvětluje Daniel Brychta.

Luxusní a třpytivé

Stříbrná barva rozzáří každý interiér. Je univerzální a lze ji kombinovat s dalšími barvami, přírodními či kovovými materiály. "Na zasněženém vánočním stromku si vykouzlíte atmosféru bílé země zázraků elegantními motivy labutí, mýtických jednorožců a baletek. Kombinujte matné či lesklé stříbrné ornamenty, řetězy, třpytivé šišky a zářivé mašle. Vytvoříte tak luxusní image a vnesete domů jedinečnou magii," říká odborník z Hornbachu.

Kouzelné vesničky a betlémy

Pamatujete na časy, kdy k rodinné tradici patřily vánoční pohlednice s betlémem? Tento rok budou nostalgické betlémy s jesličkami ještě více oblíbené. "Tradice jesliček s malým Ježíškem a příchod tří mudrců je v České republice velmi ustálená. Obvykle se s těmito scenériemi setkáváme na náměstích a v kostelech. Vytvořte si letos pravý betlém i doma. V Hornbachu najdete hotové betlémy, ale také samostatné jesličky, které si můžete sami naaranžovat. Najdete u nás také větší sochy andělů, zvířat, pastýřů či Marie a Josefa, které se perfektně hodí na zahradu. Pokud preferujete nákupy z pohodlí domova, stačí si vybrat ze široké nabídky a Hornbach vám vše doručí přímo domů," říká Daniel Brychta.

Vánoční vesničky se stávají v našich končinách stále populárnější. Pokud jste i vy milovníkem takových scenérií určitě vás potěšíme - letošním trendem budou také tyto výjevy. "Je málo pravděpodobné, že se tento rok dočkáme tradičních vánočních trhů. Proč si tedy nepřinést tuto atmosféru přímo domů? Vánoční vesničky jsou realisticky zpracovány, ručně malované s pohyblivými bruslaři, vláčky, dětmi stavějícími sněhuláky, blikajícími stromky a vánočními melodiemi. Vánoční vesničku si můžete také poskládat. Na základ vám postačí pevnější deska. Kopcovitý povrch vytvoříte krabicemi, které se najdou v každé domácnosti. Tuto plochu pokryjte umělým sněhem nebo vatou. Nakonec rozmístěte různé dekorace, například domky, vláčky, figurku Louskáčka, postavičky sobů, skřítků, zajíčků a podobně. Inspirujte se vzpomínkami z dětství, pohádkami - nebojte se experimentovat," radí Daniel Brychta.

Rozzařte Vánoce všude

Co by to bylo za Vánoce bez zářivých se světel? Světelné řetězy, svícny, svíčky nebo LED pásky - všechny formy osvětlení vytvoří jedinečnou atmosféru. Ozdobte okna, krby, schodiště, a balkon. "Pro tradičních milovníky Vánoc doporučuji klasická žlutá světla, které navodí pohádkovou atmosféru. Barevné žárovky obléknou váš dům do tradičních svátečních barev. Pokud potřebujete ještě více zábavy, zvolte LED světelné hadice s blikajícími barevnými světly pro interiér a exteriér. Hitem také budou svítící ptáčci, zajíčci nebo jeleni. Například značka LaFiora, kterou najdete v Hornbachu nabízí široký sortiment dekoračních světel," vysvětluje Daniel Brychta.

Nezapomínejte kromě zraku potěšit i další smysly. Skořice, hřebíček, pomeranč, vanilka, cedrové dřevo - to jsou jen některé z vůní, které dokážou vykouzlit povznášející a hřejivou atmosféru. Vonné svíčky přinesou do vaší domácnosti kromě krásné vůně i hravost plápolajícího ohně.

Vneste zimní náladu i na vaši zahradu. "Pokud vaše srdce touží po skutečných Vánocích, vyzkoušejte světla LaFiora v podobě mrazivých rampouchů. Nebojte se také vytvořit zimní krajinu na zahradě. Použijte keramické či nafukovací postavy zvířat, sněhuláky nebo Santa Clause. Mnohé exteriérové dekorace se hýbou a jsou doplněny o LED osvětlení. Upoutají pozornost a zároveň jsou velmi jednoduché na obsluhu. Stačí je jednoduše napojit do elektrických sítí," dodává odborník z Hornbachu.

Jednoduché tipy z HORNBACHU

Advent je čas naděje, příprav a mnoha tradic. Neodmyslitelnou součástí je adventní věnec. "Adventní věnec si můžete v Hornbachu koupit již kompletní. Pokud ale máte šikovné ruce, můžete si vytvořit originální kousek od základů sami. Bude vám nato stačit korpus, lepící tavná pistole, svíčky, skleněné koule, šišky, kůra či větvičky ze stromů, nebo jakýkoli dekorační materiál. Vytvoření vlastního věnce je zábava, kterou si můžete užít i se svými ratolestmi. Navštivte nás v Hornbachu a vyberte si ze široké nabídky dekoračního materiálu a ozdob," uzavírá Daniel Brychta.