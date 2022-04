Nebavilo je vláčet těžké kolečkové brusle, a tak vymysleli skládací

Inline brusle, které je možné připnout na jakoukoliv botu a vejdou se do batohu. To jsou brusle Last Miles, které využívají speciální návlek, jenž se před jízdou nafoukne vzduchem a nohu v botě pevně zafixuje. Nápad, se kterým přišla trojice českých podnikatelů uprostřed pandemie, sbírá aktuálně podporu na crowdfundingovém portálu Hithit.

Princip, jak fungují, je poměrně jednoduchý. "Největší výzva pro zmenšení rozměru klasických inline bruslí je zajištění dostatečné podpory kotníku při jízdě," přibližuje Filip Obritzhauser, jeden ze zakladatelů. A tak vymysleli, jak tento problém vyřešit, když se rozhodli využít speciální návlek. "Podobné řešení využívají například záchranáři, kteří pomocí nafukovacích dlah fixují končetiny zraněných při jejich převozu. Velkou výhodou tohoto způsobu je, že ve složeném tvaru návlek nezabírá téměř žádné místo a zůstává pouze rám s kolečky," dodává Filip Obritzhauser.

Na nápad je přivedl vzrůstající trend osobní individuální přepravy po českých městech, kdy lidé čím dál víc využívají různé sdílené koloběžky, kola nebo jiné inovativní prostředky, jako jsou elektrické longboardy. Viděli ale, že většina těchto osobních dopravních prostředků se vzhledem k jejich velkým rozměrům a váze velmi těžko kombinuje s jízdou MHD nebo chůzí.

Vzhledem k tomu, že sami tvůrci mají v oblibě bruslení, začali se shánět po skladných "inlinech". S překvapením však zjistili, že podobné řešení na trhu ještě není, a tak se pustili do výroby první verze skládacích bruslí. Po měsících vývoje a testování přišli s plně funkčním prototypem a odtud to byl už jen krůček ke crowdfundingu. Unikátní skládací brusle si lze na Hithitu za zvýhodněnou cenu pořídit ještě do začátku května.