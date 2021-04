Nejlepší designérské duo roku oceněno za DIY svítidla

Absolutním vítězem 15. ročníku udílení cen Czech Grand Design se stala dvojice Eduard Herrmann a Matěj Coufal. Prestižní titul duo letos získalo za svítidla Lift, Tension a Balance navržená v duchu fenoménu "do it yourself" pro společnost Hornbach.

Každé ze tří polohovatelných svítidel je vyrobeno z prefabrikovaných součástek, které lze zakoupit v projektových marketech Hornbach. Designérské duo zároveň ke všem svítidlům vytvořilo detailní plánek, aby si každý, kdo chce, takové světlo mohl vyrobit sám doma. "Ke každému návrhu jsme došli sérií pokusů a omylů," říkají ocenění designéři, fanoušci postupů "do it yourself", a dodávají: "Vlastnoručně vyrobené věci jsou s námi svázané. Raději je opravíme než vyměníme."

"Velice rád bych poděkoval za skvělou spolupráci vítěznému duu H&C, jehož tvorba je nejen osobitá, ale i použitelná v každodenním životě a ctí myšlenku DIY. Praktičnost, jednoduchost, estetika a cenová dostupnost jsou hesla, která razíme i u nás," vysvětluje David Kolář, marketingový ředitel společnosti Hornbach pro Českou republiku a Slovensko.

První společný počin v podobě minimalistické lampy Tension byl představen minulý rok na přehlídce Maker Faire Prague. Dále navazovala svítidla Lift a Balance, představená na Designbloku 2020. Jejich společným jmenovatelem je jednoduchý design, dostupný materiál a přiměřená pracnost. Všechna svítidla si lze vyrobit svépomocí a dále je i samostatně rozvíjet.

Designérská dvojice Herrmann a Coufal se zaměřuje nejen běžné věci každodenního života jako věšáky, lampy, police, stolky a židle, ale například i kompletní informační systémy měst.

Svítidla včetně videonávodu jak je vyrobit naleznete na https://www.hornbach.cz/aktuality/lampy-designeri-2/