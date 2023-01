Nejlepší střešní nosiče pro zimní sporty

Zima je tu a spoustu z nás to táhne do hor. Ať už je vaším cílem běžecká stopa, nebo sjezdovka, potřebujete s sebou nějaká ta prkýnka či alespoň prkno vzít. Do auta se nevejdou, takže musejí na střechu. Jak ale vybrat nosič na lyže či snowboard, aby byl kvalitní a nestál moc?

Na magnet, nebo na příčníky?

Střecha je nejlepším místem, kde snowboard nebo lyže přepravovat. Jedná se o bezpečné řešení, které nijak neomezuje posádku a neubírá ani místo v kufru. Je však třeba předestřít, že úplně nejlepší variantou je vozit vybavení na zimní sporty ve střešním boxu, kde je chráněné i před povětrnostními vlivy. Ne každý však chce investovat do tak drahé věci a ne každý má možnost ji v případě nevyužití někde skladovat. To střešní nosiče vyjdou znatelně levněji a zaberou také podstatně méně místa.

V zásadě existují dva hlavní typy střešních nosičů na lyže a snowboardy podle způsobu jejich uchycení. Ty nejčastější se upínají do příčníků či hagusů. Až se budete probírat širokou nabídkou, zjistíte, že způsobů uchycení k nim je ale spousta. Levnější, jako například Ski Rack od firmy Menabo, se zpravidla připevňují pomocí šroubů. Dražší lze přichytit do T drážky hliníkových příčníků či jiným pohodlnějším způsobem.

Pokud příčníky nemáte, nemusíte zoufat z další nutné investice. Existují totiž i takové nosiče na lyže a snowboardy, které se magnetem přichytí přímo na střechu vozidla. Zmíněná italská firma Menabo má v nabídce například modely Aconcagua nebo Igloo. Nemusíte se bát, že by vám takové nosiče poškodily lak na střeše. Stačí být při jejich montáži opatrný a postupovat přesně podle návodu. Pokud byste ale nosiče na autě chtěli vozit dlouhodobě, doporučit lze spíše ty s uchycením k příčníkům.

Co vše do něj chcete upnout?

Další a neméně zásadní věcí při výběru střešního nosiče na lyže je jeho kapacita. Samotáři ji příliš řešit nemusejí, ale rodiny vyrážející na hory už ano. Existují totiž nosiče i pouze na jeden pár lyží. Samozřejmě lze koupit i ty určené na dva páry lyží, jako je například nejmenší z nabídky etalonu kvality Thule SnowPack. Naopak ty největší obvykle pojmou až šest párů lyží nebo čtyři snowboardy. Pokud by vám to nestačilo, některé značky, jako právě například Thule, umožňují dokoupit extendery, které kapacitu dále navýší.

Lyžaři by ale neměli opomenout fakt, že s sebou převážejí i hole. Ne každý nosič je totiž na jejich upnutí vymyšlen. Při nákupu je vhodné na to myslet. Pravděpodobně je případně do auta naskládáte snáze než lyže, ale bezpečnější a pro posádku pohodlnější to bude se střešním nosičem, do kterého zacvaknete i hole.

Zkuste si ho!

A když jsme u toho zacvakávání, jistě je vám jasné, že se jednotlivé nosiče liší i náročností manipulace s nimi. Dražší značky mívají vychytaný systém, který lze ovládat intuitivně už při prvním nasazení. To ovšem neznamená, že jsou na tom levnější značky v tomto ohledu vždy špatně. Například zmíněné italské Menabo patří k těm levnějším, a přesto kvalitním. Jestli vám ale bude vyhovovat konkrétní výrobek, to byste si měli předem vyzkoušet. Vlastní dojem z provedení a robustnosti nic nenahradí.

Dobrá rada nad zlato

Nic nenahradí dobrou radu od odborníka. Proto byste měli nosiče na lyže a snowboardy nakupovat výhradně ve specializovaných prodejnách, ať už v kamenných, či internetových. Z naší zkušenosti vám odborně poradí třeba specialisté z firmy Rameder, která je lídrem na trhu v ČR v prodeji tažných zařízení a střešních nosičů.