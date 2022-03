Nepodceňujte jarní vertikutaci trávníku, budete z ní profitovat celé léto

Jaro je téměř tady a s ním se kromě prvních jarních květin začíná po zimě probouzet i zahrada a mnoha zahrádkářů největší chlouba - trávník. I když se to na první pohled nezdá, péče po zimě předurčuje, jak bude váš trávník vypadat po celý rok. Proto bychom ho neměli zanedbávat a podceňovat péči o něj.

Pomocník i škůdce

Sněhová pokrývka svou vahou trávník doslova pohřbí, a přestože ho do jisté míry chrání před promrznutím, dokáže někdy napáchat vážné škody. Pokud není půda dostatečně promrzlá, vytváří se pod sněhem ideální prostředí pro plísňové choroby, které na trávníku vytvářejí nevzhledné jakoby vypálené úseky. Právě při zmiňovaných plísních je velmi důležité provzdušňování, aby se ke kořenům dostaly první jarní sluneční paprsky a především dostatek vzduchu a živin. Zde by proto měla přijít na řadu vertikutace.

Jak na vertikutaci?

Chůzí po trávníku zhutňujeme vrchní vrstvu půdy a na povrchu se tak vytváří vzduchotěsná a nepropustná vrstva. Vertikutátorem ji narušíte, zajistíte přísun vody, vzduchu a světla a podpoříte kořenový systém, čímž omezíte tvorbu mechu a plevele. Hlavním úkolem vertikutace je odstranění plsti - vrstvy odumřelých kořínků a stonků a v neposlední řadě také vertikální prořezání kořenů. Pokud navíc zvolíte správný stroj, je to hračka. Vyzkoušejte například model VA 346 E z řady elektrických vertikutátorů WOLF-Garten. Ten je vybaven výkonným motorem o příkonu 1600 W, nastavitelnou hloubkou sečení v 5 stupních, výškově nastavitelnou rukojetí a systémem 3 v 1, který umožňuje vertikutaci, provzdušnění i sběr.

Mějte na paměti, že...

• Půda před vertikutací musí být delší dobu vystavená teplotám nad 8 °C a měla by být dobře proschlá.

• Před vertikutací trávník posekejte.

• Hloubku seče nastavte tak, aby se nože při zapnutí motoru, nedotýkaly země.

• Prořezávání trávníku vykonávejte raději častěji v rozmezí několika týdnů do hloubky 3 mm. • V případě divoko rostoucích travních plošin do hloubky 5 mm.

• Uvolněné části trávníku je nejlépe odstranit hned.

• První vertikutaci vykonávejte na trávníku, který je alespoň 3 roky starý. Kdyby totiž nebyl dostatečně zakořeněný, mohli byste jej vertikutací zničit.

• Po vertikutaci trávník důkladně zavlažte, holá místa vysejte osivem a celou plochu pohnojte.

Nezapomeňte na živiny

Po provzdušnění půdy je vhodné použít vertikutační přípravek, který podpoří regeneraci trávníku. Vyzkoušet můžete třeba vertikutační směs Wolf-Garten 4 v 1, která je vyrobena z vysoce kvalitních přírodních složek a určena pro trávníky do 125 m2. Obsahuje osivo, které extrémně rychle klíčí, a organické minerální dlouhodobé hnojivo, které podporuje růst kořenů trávy. Vertikutace a směs Wolf-Garten 4v1 účinně bojují proti plísním trávy a zabraňují i šíření mechů. Trávník bude lépe schopný akumulovat vodu, travní výhonky budou rychleji regenerovat a prodlouží se jeho celková životnost. Odvděčíte se mu tak za celoroční zkrášlování vašeho pozemku.

A proč je trávník tak důležitý?

• Různé druhy trávy tvoří přibližně 26% rostlin na zemi

• Trávník zabraňuje erozi půdy, produkuje kyslík a zachytává prachové částice.

• Největší odrůdou trávy je bambus, který v podobě lešení odolá větru o síle tajfunu, což nedokáže ani ocelové lešení.

• Travnaté plochy, stromy a keře snižují okolní teplotu až o 10 °

• Trávník s rozlohou přibližně 2500 m2 vyprodukuje dostatek kyslíku pro čtyřčlennou rodinu.

• Zdravý trávník může zvýšit hodnotu vaší nemovitosti až o 20%.

• Trávy se nacházejí na všech kontinentech světa. Dokonce i na Antarktidě.