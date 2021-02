Netradiční valentýnský dárek pro všechny (ne)závislé

Už se zase blíží! Svátek zamilovaných neboli Den svatého Valentýna slaví v Česku už přes dva miliony lidí, tedy zhruba čtvrtina české populace. Pokud patříte mezi ně, jistě už řešíte, čím letos svou drahou polovičku překvapit. Už dávno totiž nefrčí tak trochu fádní růže, parfémy nebo čokolády. Co letos svému partnerovi z lásky darovat něco, co ocení on i vy?

Tzv. Valentýna u nás každoročně slaví skoro 40 % Čechů. Ani letošní rok nebude výjimkou, jakkoliv se bude muset zřejmě odehrát bez romantické večeře v oblíbené restauraci následované obligátní návštěvou kina či divadla. Prokazuje se, že oblíbenost svátku zamilovaných se každoročně projevuje i na tržbách obchodníků, které v tento den meziročně stoupnou až o 15 %. Kromě květin, sladkostí a šperků se staly v posledních letech populárními dárky spojené se zážitky, které jsou však kvůli koronavirové krizi pasé. Jak být tedy letos originální? Patříte-li mezi ty, jejichž partner holduje cigaretám, nebo jste vášnivými kuřáky vy sami, jsou následující řádky určeny právě vám.

Cigarety nejsou sexy

Jestli někdy bylo kouření vnímáno jako sexy, dnes už to rozhodně neplatí. I přesto v Česku neodolá cigaretě 25 % obyvatel. Tento zlozvyk podle velké části lidí snižuje celkovou atraktivitu partnera. Mezi největší problémy patří jak zapáchající kouř a od něj i nevábně zavánějící oblečení, tak nepříjemný odér z úst. Dále lidem vadí ohrožování vlastního zdraví i zdraví ostatních. Zejména u párů, kde je jeden z dvojice nekuřák, se tyto záležitosti mohou brzy projevit na nespokojenosti ve vztahu. To, že se touha po cigaretách stala předmětem nejedné hádky, potvrdily tři čtvrtiny nekuřáků.

Rok přeje alternativám, zkuste to jinak!

Zatímco velká většina z nás odsuzuje klasické cigarety a negativní dopady s nimi spojené, bezdýmné produkty, které se rok od roku stávají populárnějšími alternativami kouření, skončily v žebříčku o poznání lépe. Důvodem je nejen to, že se v přístrojích tabák zahřívá (nikoli spaluje), a nevzniká tak nepříjemný kouř či popel, ale jejich zdravotní riziko je oproti klasickým cigaretám také potenciálně mnohem nižší i díky tomu, že neprodukují látky jako dehet či oxid uhelnatý, které jsou pro lidské zdraví škodlivější než samotný nikotin.

Pokud žijete s kuřákem a zatím se vám nedaří ho přimět k tomu, aby s tradičními cigaretami skoncoval, zkuste ho motivovat a překvapit neobvyklým dárkem. Darujte mu moderní, alternativní, nezapáchající a potenciálně méně škodlivou alternativu, kterou představuje novinka: zařízení na zahřívaný tabák glo HYPER.

Stylový ikonický design, uživatelsky příjemné ovládání, ale především nová velikost tabákových náplní i indukční forma ohřevu, díky kterému dochází k rovnoměrnějšímu zahřívání náplní, jsou tím, co novinku z dílny BAT dělá výjimečnou. Glo HYPER tak splňuje všechny nároky pro to, aby se stal netradičním a vítaným překvapením pro ty, kteří si chtějí vychutnat jedinečný nikotinový zážitek bez zbytečného kouře i zápachu, ale i pro ty, kteří vedle nich sice s láskou, ale tak trochu tiše trpěli.