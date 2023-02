Než budete moci začít milovat druhé, musíte napřed dobře poznat sami sebe

Oslava lásky, den svatého Valentýna, je opět tady. Mnozí z nás si tento svátek pojí se sentimentálními gesty, které nás mají rozněžnit a naplnit pocitem lásky. Tato "láskyplná" tradice mylně vytváří pocit, že se týká exkluzivně jen párů. Nedejte šanci vtíravým myšlenkám, že proto, abyste se cítili šťastně, musíte mít romantický vztah. Nejdůležitější vztah si totiž musíte vytvořit sami k sobě - a to každý den v roce.

S blížícím se Valentýnem máte dvě možnosti - buď svátek ignorovat, nebo jej využít jako záminku k oslavě sebe a smysluplných vztahů, které v životě máte. Připojte se k iniciativě značky Snickers, která boří stereotypy a podporuje myšlenku, že k projevům (sebe)lásky není třeba čekat na 14. února.

Valentýn jako rituál oslavy kdykoliv během roku

Slavit lásku můžete kdykoliv podle vašich vlastních představ. Pokud jste zrovna single, nebo nechcete či nemůžete být v tento den se svým partnerem, není důvod ke smutku. Místo toho vám Valentýn může posloužit k nastartování vztahového rituálu, kterým budete oslavovat určité momenty v životě - a to hlavně proto, že chcete, nikoliv že musíte. Hlavní myšlenka tohoto svátku je o vyjádření lásky. Tu můžete sdílet s lidmi, se kterými vás pojí stejné vnitřní nastavení. Dávejte vědomě a častěji najevo, že vám na vztahu k sobě a svých blízkých záleží, kdykoliv během roku.

Nepodlehněte myšlence, že ke štěstí potřebujete partnera

Lidé často setrvávají ve vztahu, v němž jsou nespokojeni - a to jen proto, že se bojí být sami. Převážně se takové chování projevuje u žen. Lektorka, mentorka a koučka Janka Chudlíková podporuje teorii, že naučit se být sám, je osobním vítězstvím nad sebou samým a zároveň je to dobrá příprava pro budování kvalitních vztahů. "Cílem není, abychom byli sami, ale abychom uměli být sami. Osvobozuje nás to od nekvalitních vztahů a učí nás to vést tichý rozhovor se sebou, abychom se posílili a zvládli krize a těžké situace," vyjadřuje se Chudlíková k iniciativě ve spolupráci se značkou Snickers.

Doporučuje si prvně uvědomit, kdo jsme a kým chceme být - určit si jasnou vizi svého pravého autentického já a svoje osobní hodnoty, které chcete ctít. Získáte tak pomyslný kompas, který vás v reálném životě povede. Dosáhnete vnitřní jistoty a dostanete se do přirozené harmonie.

Chudlíková u svých klientů často pozoruje špatné přístupy k tvorbě sebelásky v podobě obklopování se materiálními věcmi. Pořízení nové kabelky vám nepomůže zjistit, kdo jste a co máte rádi. Opravdová sebeláska znamená smíření se sám se sebou tzn. se svou identitou. V momentě, kdy jednáte v souladu se sebou a s tím, kým chcete být, zjistíte, co vás opravdu naplňuje. Oslava lásky tak pro vás může být i čas strávený jen se sebou, ať už na večeři nebo třeba v divadle.

Závazně nezávazně aneb mingles koncept pojetí lásky

V poslední době se rozvíjí moderní koncept pojetí vztahu, tzv. mingles páry. Název je

kombinací slov "mixed" a "single". Jedná se o typ vztahu mezi závazným partnerstvím a svobodným životem. Mingles mají intimní vztah a v soukromí se chovají jako tradiční pár - využívají zkrátka výhod skutečného vztahu: lásku, romantiku, sex. Svému partnerovi se však exkluzivně nezavazují, protože svoboda je pro ně velmi důležitá. Každý v páru zodpovídá za své bydlení, závazky, finance apod. Mladí mingles se nechtějí vzdát svého životního stylu a nechávají si otevřená zadní vrátka. Může to však bránit opravdu hlubokým vztahům a založení rodiny. Mingles může být vhodný koncept třeba pro rozvedené rodiče s dětmi nebo pro seniory.

Není tedy pravidlem, že lidé v partnerském vztahu jsou automaticky šťastnější než mingles nebo singles, protože spokojenost není založena na tom, zda jsme ve vztahu nebo ne. "Chceme-li mít naplňující a harmonické vztahy s druhými, musíme najít nejprve zdravý vztah k sobě. Proto potřebujeme mít i čas v samotě, kdy si můžeme klást základní otázky po vlastním bytí - kdo jsme a kým chceme být," dodává k podstatě trávení času se sebou koučka Janka Chudlíková.

