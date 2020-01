Nová cyklostezka povede přímo z Plzně až do Brd

Cyklisté by už letos měli pohodlně dojet po nové trase z Plzně do Brd. Stezka vedená hodně podél potoků nebude náročná, ale příjemná i pro rodiny s dětmi, řekl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (STAN). Cyklotrasa bude zhruba 37 kilometrů dlouhá. Cyklisté už tak nebudou muset jezdit po silnici první třídy Plzeň - Rožmitál - Příbram.

"Skoro nejzajímavější a úplně optimální bude vyjet do Brd cyklobusem, jezdit tam celý den a pak si sjet touto stezkou do Plzně," řekl Čížek.

Všechny obce na trase pracují naplno. "Chtěli bychom, aby už letos byla hotová celá cyklotrasa. V některých místech to bude třeba provizorní po místních komunikacích," uvedl Čížek. Podle hejtmana Josefa Bernarda (ČSSD) to bude tak jeden dva kilometry.

Na prvním úseku za Plzní ze Starého Plzence do Šťáhlav bude zatím provizorní řešení zčásti po místních komunikacích. Téměř dokončeny už jsou úseky v obcích Žákava a Nezvěstice. Hotová bude brzy páteřní část ve Spáleném Poříčí, kde je stezka nejdelší. Už loni dokončilo město šest kilometrů a na letošek zbyla část mezi obcemi Číčov a Hořice. Ze Žákavy do Spáleného Poříčí povede trasa přes lesy a podél potoka.

Cyklostezka do Brd se připravuje od ledna 2016, kdy byl bývalý vojenský prostor zpřístupněn a vznikla Chráněná krajinná oblast Brdy. Turistů například v okolí Spáleného Poříčí přibylo asi 50 procent.

"Za poslední tři roky a letos dal kraj do cyklostezek přes 60 milionů a je to už v regionu znát," uvedl hejtman. Letošní dotace půjdou hlavně na cyklostezku do Brd a na mezinárodní trasu CT3. Hejtman pochválil velmi dobrou spolupráci s obcemi.