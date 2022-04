Oblečení na zahradu či do dílny: Jak by měl vypadat pracovní outfit?

Slunce nabírá na síle, což pro zahradníky a domácí kutily znamená jediné - být včas připravený na další sezónu a nezapomenout na nic důležitého. Zkuste k zahradnímu náčiní a nářadí do dílny přiřadit do své sbírky i další potřebné věci, jako je pohodlné a bezpečné obutí, kvalitní montérky či vhodně zvolená ochrana hlavy. Jak si správně vybrat?

Ať už patříte mezi milovníky zahrady či domácí kutily, při jakékoliv práci na zahradě nebo v dílně nezapomínejte na bezpečnost a pohodlí. V šatníku každého chataře nebo kutila by neměla chybět bezpečná a pohodlná obuv, kvalitní montérky, rukavice nebo ochranné brýle. "Důležité je vybírat oblečení podle toho, co děláte. Ti, kteří např. pravidelně pracují s motorovou pilou nebo křovinořezem, by se měli zaměřit na kvalitní dlouhé a pevné kalhoty s ochranou proti prořezu. Pokud víte, že motorovku použijete jednou za uherský rok, pak je nákup takových kalhot zbytečný," říká Iordanis Paraskevopulos z e-shopu safework.cz, specialisty na pracovní oděvy a obuv.

Brýle jako povinná výbava každého kutila

Při běžné práci v dílně nebo na zahradě je velmi často podceňovaná ochrana očí. "Pokud tu a tam brousíte, sváříte nebo řežete, rozhodně nezapomínejte na ochranné brýle. To se týká také na první pohled běžných činností na zahradě, i při práci s křovinořezem nebo stříhání větví, kdy koukáte nahoru do stromu, by neměly brýle chybět," připomíná Iordanis Paraskevopulos. Pokud bývá součástí víkendů na chatě také práce v lese, měla by mít v šatníku své místo i helma se sluchátky, které vytěsní zvuky hlučné motorové pily. Stejně tak je důležitou součástí přilby i další prvek - štít ochraňující zrak před možným nebezpečím.

Ruce jako v bavlnce

Pracovní rukavice představují základní a nezbytný ochranný prvek, který se dělí podle použitého materiálu, velikosti a designu. S nástupem nových materiálů se nabídka sortimentu rozšířila. Kromě kožených, gumových a jednorázových rukavic pořídíte i takové, které odpovídají požadavkům jednotlivého průmyslu a hobby. Na přenos těžkého nábytku nebo montáž zahradního domu je nejlepší variantou zvolit odolné povrstvené rukavice. Naopak na méně obtížné práce se hodí latexové či nitrilové rukavice, jež jsou odolnější proti proděravění. Navíc použitím rukavic zamezíte možným odřeninám a mozolům, které bývají nepříjemné až bolestivé.

Stará dobrá klasika jménem montérky

I při zdánlivě běžných pracích na chatě nebo kolem zahrady není radno podceňovat výběr montérek. Typů je široké množství, od těch do pasu přes kombinézu až po montérky s laclem. Zvažte, jestli užijete vyztuženou kolenní část nebo naopak oceníte prostor pro nákoleníky. "Co se týče látky samotné, montérky se z velké části vyrábějí ze směsového materiálu - bavlny a polyesteru, popř. z čisté bavlny. Často se ve složení objevuje také elastan, který dopřává volnost pohybu. Nejdůležitější je ale vlastní pocit," doplňuje Paraskevopulos z e-shopu safework.cz. Kutilové určitě ocení montérky s širokými kapsami nebo poutkem na kladivo či jiné nářadí.

Pracovní obuv a její rozlišení v ochraně

Součástí šatníku každého kutila či zahradníka by měly být kvalitní pracovní boty. Nejenže se s nimi budete cítit "pevní v kramflecích", ale také mohou zabránit nepříjemným úrazům. Pracovní boty se odlišují ve stupni ochrany, a navíc přidaným bezpečnostním prvkem. "Ať už se jedná o tužinku v oblasti špičky chránící prsty na nohou, podrážku odolnou vůči průrazu či speciálně odtlumenou patu pro lepší absorpci energie, vybere si opravdu každý," uzavírá Iordanis Paraskevopulos. Zároveň je důležité přihlížet i na voděodolnost, měřítko prodyšnosti a výšku, která chrání kotníky před vyvrknutím a jiným zraněním ve složitém terénu.