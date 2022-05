Odhalte, jak si jednoduše zachovat klidnou mysl a duševní zdraví

Potkáváme se na ulici, pozorujeme, co máme na sobě, jaké máme účesy, make-upy, kabelky, boty, jakým kdo přijede autem... Na tom všem si dáváme záležet. Nebojíme se investovat nemalé částky, abychom vypadali dobře, upraveně a trendy. Na to, co nosíme uvnitř, ve vlastních duších a myšlenkách, často zapomínáme nebo odsouváme až na poslední místo. Ale přesně to určuje daleko hlubší kvalitu našich životů. To, jak se celý den cítíme, jak prožíváme mezilidské vztahy a jakými brýlemi se díváme na okolní svět.

CO NÁM BRÁNÍ CÍTIT SE DOBŘE?

Také jste v dnešní době neustále ve střehu před záplavou povinností, informací a negativních událostí okolního světa?

Možná že prožíváte i příběhy lidí, které jsou od vás na míle daleko a nijak je nemůžete ovlivnit. A jak se pak cítíte? Všechny posbírané informace ve vás zanechávají stopu, se kterou večer chodíte spát. Těla pod jejich tíhou neustále vyplavují stresové hormony a tím přicházíte nejen o klidný spánek, ale i o vlastní sílu a životní motivaci. Při tomto dlouhodobě neřešeném stavu mohou přijít úzkosti, deprese a celkové vyčerpání.

Není tedy divu, že pokud se nepostaráte o vlastní duševní kondici a hygienu, můžete lehce sklouznout do těchto nepříjemných stavů.

DUŠE VOLÁ PO KLIDU, TICHU, RELAXACI A UVOLNĚNÍ

Jedině tak se s ní můžete spojit a tělem vám začne opět proudit životní energie. Spolu s ní přijdou příjemné pocity a nová chuť k tvorbě a prožívání pouze vlastního života. Svět se znovu pro vás stane barevným a vy budete jeho nástrahy zvládat lehčeji a s nadhledem. Pomocnou ruku a cestu, jak zvládat životní výzvy, vám přinese prožitkové malování - arteterapie.

PROČ TEDY DOMA NAJÍT ZAPOMENUTÉ PASTELKY?

Při setkání s pastelkami, štětci, barvami a vůní čistého papíru se nejen vrátíte do šťastných let bezstarostného dětství, ale můžete ze sebe snadno a efektivně dostat všechen nahromaděný stres. Malba a kresba podpoří vaši tvořivost, rozvine vlastní fantazii a má výrazné relaxační a terapeutické účinky tím, že uvolní duševní i fyzické napětí. Otevře vám svět představ, kde můžete být bez obav tím, kým doopravdy jste, a následně to i žít v každodenním životě. A další výhodou je, že nemusíte vůbec umět malovat!

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

PŘEČTĚTE SI BENEFITY PROŽITKOVÉHO MALOVÁNÍ

• relaxace

• úleva

• vnitřní klid

• nová energie

• inspirace

• svěží mysl

• odpovědi na životní otázky

• nové úhly pohledu

• sebepoznání

Jak se vám to líbí? Udělejte pro svoji duševní hygienu maximum. Investice do vlastního zdraví vám přinese tisíckrát větší užitek než pár dnů radosti z nové kabelky. Psychická pohoda je základním kamenem zdravého, šťastného a naplněného života. Malovat můžete sami doma nebo zkusit relaxační omalovánky pro dospělé.

MY VÁM ALE PŘINÁŠÍME MNOHEM VÍCE!

S námi poznáte kouzlo malování ve skupině, profesionální pohledy a doprovod

na cestě k vašemu štěstí.

Jsme projekt TERAPIE MALOVÁNÍM, tvořený Andreou a Radkou, a naším cílem je podpora duševního zdraví a prevence syndromu vyhoření jak v osobním, tak profesním životě. Poskytujeme bezpečný prostor pro tvorbu, relaxaci, prožitky i reflexi.

Naši pestrou nabídku služeb najdete na webových stránkách www.terapiemalovanim.cz.

Poskytujeme individuální arte koučink, on-line programy, skupinové workshopy a vytváříme programy na míru pro zaměstnance škol a firem pro spokojenost jejich zaměstnanců.

USNADNĚTE SI S NÁMI KREATIVNĚ ŽIVOT I VY!



AUTOR: TERAPIE MALOVÁNÍM