On-line cvičení je v Česku trendy, lidé nemusejí platit za trenéra a mačkat se v posilovně

On-line fitness platforma Fitshaker si pro svůj debut v expanzi na západ zvolila Česko. Slovenská jednička v domácím cvičení zaujímá 65% podíl na slovenském trhu a získala si už více než 72 tisíc příznivců, z čehož třetinu tvoří stálí předplatitelé. Milovníkům aktivního životního stylu nabízí přes 1000 fitness videí od známých trenérů. Fitshaker je odhodlaný stejný úspěch zopakovat i v České republice, kde chce být předním poskytovatelem on-line cvičení.

Myšlenka vytvořit fitness centrum přes internet se zrodila v hlavě Petra Švarala, a to díky jeho manželce, která v Bratislavě kdysi trénovala zumbu. Energie na lekcích ho zaujala natolik, že postupně s manželkou přidávali své hodiny cvičení na YouTube, aby lidé mohli kdykoli cvičit doma. Videa sklidila obrovský ohlas, a tak se zrodil nápad na Fitshaker. Nyní úspěšná platforma zabírá už 65% podíl na slovenském trhu on-line fitness.

"Na platformě je přes 1000 kurzů a programů on-line cvičení, ze kterých si vybere opravdu každý, kdo vyznává zdravý životní styl a komu záleží na časové a finanční efektivitě. Snažíme se lidi motivovat a pomáháme jim dostat se do formy, aniž by navštěvovali drahá fitness centra. Chceme být první volbou pro všechny, kdo chtějí cvičit doma," říká CEO platformy Fitshaker Peter Švaral.

Každý týden je možné cvičit u živých přenosů zdarma s renomovanými trenéry. Fitshaker se může pochlubit řadou známých jmen, jako je Hanka Kynychová, Jan Caha, Lea Vršecká, Zuzana Klingrová, Jan Kempa nebo Zuzka Light. V rámci registrace lze navíc zadat konkrétní cíl a Fitshaker sám navrhne ideální tréninkový plán. Takže místo platby za vstup do fitness centra a za osobního trenéra Fitshaker obstará obojí. V pohodlí domova ho již vyzkoušelo 72 000 spokojených klientů.

Záměrem značky je permanentní zlepšování a přinášení stále kvalitnějšího video obsahu. Platforma se aktuálně překlopila na český trh, kde má v plánu stát se jedničkou v on-line cvičení podobně jako na Slovensku. Potenciál na to Fitshaker rozhodně má. "Český trh je pro nás velmi důležitý. Nešli jsme tou nejjednodušší cestou, která by znamenala překlopení videí se slovenskými trenéry na český web. Začínáme tu prakticky od nuly, protože musíme klientům představit české trenéry. Naším cílem do konce letošního roku je zvýšit počet zdejších předplatitelů o pětinu," vysvětluje Švaral.

Fitshaker je známý svou zákaznickou podporou, kterou si předplatitelé nemohou vynachválit. Zákaznický servis byl jeden z hlavních pilířů, na kterém chtěli podnikání stavět od samého začátku. "Dáváme do toho obrovskou energii a snažíme se klientům vyjít maximálně vstříc. Nejde jen o to, abychom člověku vyřešili konkrétní problém. Potřebujeme ho překvapit, musí z komunikace odcházet s pozitivním pocitem," ozřejmil pohled na proklientský přístup Peter Švaral.

Fitshaker si již i v Čechách buduje renomé. Spokojených lidí, kteří používají platformu pro udržení nebo zlepšení své kondice, přibývá, a aplikace tak roste i co do počtu kurzů a programů zaměřených na různé partie těla, délku cvičení či tréninkové cíle.