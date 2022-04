Originální tipy na velikonoční tabuli a sedmero vaječných receptů

Skončil masopust a pomalu se přesouváme do období Velikonoc a jídelní hojnosti. Víte, co by se mělo jíst během velikonočního týdne, a řešíte, co s přebytkem vykoledovaných či vámi nazdobených vajíček? Poradí vám autorky Velké svačinkové a Velké obědové bichle, které pro vás připravily nejen tipy na klasické pokrmy pojící se s tradičními Velikonocemi, ale také receptovou inspiraci pro chvíle, kdy nevíte, jak naložit s přebytkem velikonočních kraslic.

Pojďme se nejprve podívat na jídelní zvyklosti, které se se Svatým týdnem pojí.

Škaredá středa by se měla nést ve znamení nepovedeného jídla. Nejčastěji se tedy připravují různé placky, trhance nebo třeba na kusy natrhané bramboráky. Nezapomeňte, že bychom se tento den měli usmívat, aby nám zakaboněný výraz nezůstal každou středu po celý rok.

Na Zelený čtvrtek by se měla jíst zelená strava - špenát, mladé kopřivy nebo třeba luštěniny. Což si takhle dát například pučálku? Jde o naklíčený hrách, který na másle osmažíme do zezlátnutí. Je to křupavá dobrota.

Velký pátek byl obvykle postní, mohl se narušit pouze jídlem z ryb. Ten, kdo rybu neměl, mohl si upéct náhradu v podobě ryby z bramborového těsta. Co si například připravit jednoduchého pstruha na másle?

Bílá sobota už je z pohledu hodování mnohem veselejší. Pečou se mazance, bochánky a věnce, které ale v minulosti nesladili cukrem. Hlavním jídlem tohoto dne byla velikonoční nádivka, které se někde říká hlavička, sekanice nebo i velikonoční snítek.

Boží hod velikonoční - neděle je dnem, kdy se ještě upečou klasické buchty z kynutého těsta a také tradiční beránek. Hostina podle tradice začíná masovým vývarem, a pak se podává různě upravené, většinou ovšem pečené jehněčí, telecí nebo kůzlečí maso.

Velikonoční pondělí je tradičně ve znamení vajíček, a to na všechny možné způsoby - plněná, smažená, do pomazánek, salátů apod.

Aby vám práci a plánování jídel usnadnily, připravily autorky Velké svačinkové a Velké obědové bichle velikonoční jídelníček od pátku do pondělí.

Po Velikonocích se z našich domovů velmi často stávají doslova království kraslic. Je to parádní ozdoba, ale možná vás také trápí, jak s nimi naložit dál a co z nich připravit?

Vybraly jsme pro vás sedm receptů, kterými si tyto vaječné hody určitě užijete. Těšit se můžete nejen na tradiční vaječné záležitosti, ale také na saláty a pomazánky které vás budou bavit.

1) Vaječná tlačenka: Klasika klasik, která je naprosto lahodná a její přípravou se jednoduše zbavíte většího množství vajec.

Na vaječnou tlačenku budete potřebovat:

• 6 vařených vajec

• 2 vrchovaté lžíce majonézy

• 1 sklenice zeleninové směsi Moravanka

• 1 špetka soli

• 1 špetka pepře

• 100 g šunky

• 150 ml vody

• 1 balíček želatiny na vaječnou tlačenku

Vajíčka nakrájejte na kostky a stejně tak udělejte i s celou zeleninou ze směsi Moravanka a se šunkou. Nálev nevylévejte, použijete ho do želatiny. Želatinový prášek zalijte horkou vodou (150 ml stačí) a pořádně promíchejte, aby se dobře rozmíchala. Přidejte ke směsi nálev z Moravanky a pečlivě promíchejte. Tuto směs pak promíchejte s vejci a pokrájenou zeleninou a šunkou. Přidejte majonézu, opepřete a popřípadě i dosolte. Přelijte do vhodné nádoby (srnčí hřbet např.) a nechte v lednici ztuhnout.

2) Tradiční vajíčková pomazánka: Jemná lahodná chuť pomazánky a opět velké potěšení z toho, že se zbavíte pár vajíček.

Na její přípravu budete potřebovat:

(na 4 porce)

• 3 vařená vejce M

• 60 g pomazánkového másla

• 1⁄4 cibule (15 g)

• 1 stroužek česneku (5 g)

• 1 špetka soli (3 g)

• 1 špetka pepře (1 g)

• 1 lžíce pažitky (10 g)

Vajíčka si oloupejte a buď je nastrouhejte na struhadle nebo jen rozmačketeje vidličkou. Přidejte k nim pomazánkové máslo, na jemno nakrájenou cibulku, se solí utřený stroužek česneku a podle chuti dosolte. Pomazánce vždy sluší něco zeleného a zrovna k vajíčkům krásně pasuje pažitka, takže jí také trošku přidejte. A je hotovo.

3) Vajíčkovo-řepná pomazánka:

(na 4 porce)

• 100 g lučiny

• 50 g nakládané červené řepy

• 2 vařená vejce

• 1 lžička hořčice (8 g)

• 1 špetka soli (3 g)

• pepř (1 g)

• pažitka na dozdobení (10 g)

Vajíčka si nakrájejte na kostky. Do mísy dejte lučinu a na jemno nastrouhanou řepu. Ochuťte troškou hořčice, solí a pepřem, a pokud máte čerstvé bylinky, přidejte jich vrchovatou lžíci. Skvěle se hodí například pažitka nebo bazalka.

4) Salát z rajčátek a vajec: Chcete-li něco osvěžujícího a vaječně netradičního, vyzkoušejte tento jednoduchý salát.

(na 4 porce)

• 3 vařená vejce

• 300 g cherry rajčátek

• 120 g sýra cottage

• 1 oranžová paprika (130 g)

• 1 lžíce olivového oleje (20 ml)

• 1 špetka soli (2 g)

• 20 g dýňových či jiných semínek

Do mísy nakrájejte rajčata a papriky na kostičky. Přidejte sýr cottage a k tomu trošku oleje a soli. Nezapomeňte přidat semínka a také do salátu rozkrájet vychladlá vajíčka. Míchejte jemně, aby se vajíčka příliš nepomlátila.

5) Zeleninovo-vajíčkový salát: Vynikající kombinace vajíček a zeleniny, kterou si zamilujete na první lžičku.

(na 4 porce)

• 4 rajčata (320 g)

• 1⁄2 salátové okurky (200 g)

• 3 ks nakládaných okurek (45 g)

• 50 g eidamu

• 50 g šunky od kosti

• 2 vajíčka M na tvrdo

• 1 paprika (130 g)

• 75 g bílého jogurtu

• 50 g majonézy

• 1 špetka pepře (1 g)

• 1 špetka soli (3 g)

Do mísy si nakrájejte všechnu zeleninu na kostky a přidejte také na kostky nakrájený sýr a šunku. Vše promíchejte ještě s pokrájenými vejci. Chuť dolaďte majonézou a bílým jogurtem a dokonalý salát je na světě.

6) Salát s uzeným lososem a vejci: Vynikající salát s jemnou uzenou chutí lososa a vejci.

(na 4 porce)

• 200 g uzeného lososa

• 4 vařená vejce M

• 2 hrsti rukoly (60 g)

• 4 rajčata (200 g)

• 1 salát little gem (200 g)

• 2 mozzarelly (250 g)

• 1⁄2 červené cibule (30 g)

n a z á l i v k u

• 1 lžíce kopru (5 g)

• 2 lžíce olivového oleje (40 ml)

• 1 špetka soli (5 g)

• 1 lžíce citronové šťávy (10 ml)

Do mísy si natrhejte salát (little gem, ledový nebo hlávkový), rozkrájejte rajčata, na jemné proužky červenou cibuli a přidejte také rukolu. K této směsi přidejte kousky uzeného lososa a vejce. V misce si smíchejte olivový olej, citronovou šťávu, kopr, špetku soli a promíchejte společně se salátem. Nakonec do něj přidejte ještě na kostky pokrájená vejce.

7) Salát Nicoise

(na 4 porce)

• 400 g menších brambor typu A

• 1 špetka soli (3 g)

• 150 g mixu listových salátů

• 4 vařená vejce M

• 100 g černých oliv

• 300 g zelených fazolek

• 100 g cherry rajčat

• 1⁄2 červené cibule (35 g)

• 360 g tuňáka ve vlastní šťávě

n a z á l i v k u

• 3 lžíce olivového oleje (60 ml)

• 3 lžíce vinného octa (45 ml)

• 1 lžička hrubozrnné hořčice (5 g)

• 1 špetka soli (3 g)

• 1 hrst petržele (10 g)

Brambory si opláchněte, ale neloupejte. Nakrájejte je na čtvrtky a nechte vařit v osolené vodě přibližně 15 minut, dokud nebudou měkké.

V horké osolené vodě nechte blanšírovat (zprudka spařit) omyté a na třetinky nakrájené zelené fazolky. Nezapomeňte jim odkrojit stopky. Fazolky slijte a zchlaďte ledovou vodou. Uchovají si barvu a budou krásně křupavé.

Do mísy dejte brambory, fazolky a salátový mix, černé olivy a také slitého tuňáka. Vajíčka nakrájejte na šestiny. Červenou cibulku pokrájejte na tenké plátky a cherry rajčátka na poloviny.

Salát promícháme s marinádou připravenou z olivového oleje, hořčice, vinného octa, trošky soli a nasekané petržele.