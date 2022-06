Oslavte 100 let s oblíbenými gumovými medvídky

Haribo chutná malým, stejně tak i dospělým. Když si přečtete tento slogan, určitě se vám v hlavě automaticky spustí známá melodie z reklamy, se kterou je gumový medvídek Haribo spojený. To je důkaz, že si bonbony Haribo, v čele se zlatým medvídkem Goldbären, našly pevné místo v našich srdcích. A také v našich chuťových buňkách. Věděli jste ale, že mají gumídci svůj svátek? 15. července je totiž Mezinárodní den gumových medvídků. A letos to bude velké. Gumový medvídek Goldbären od Haribo totiž slaví 100 let. Jaká byla jeho cesta?

Na začátku své existence v roce 1922 vypadal gumový medvídek Haribo úplně jinak, než jak ho známe dnes. Zatímco teď se na nás z obalu směje, jako mládě neměl žádný výraz. A ani jeho proporce nebyly úplně standardní. Gumídek Haribo byl totiž v mládí pořádný rozevlátý dlouhán. Také se mu na začátku říkalo Tanzbären - tančící medvěd. Tato podoba mu zůstala několik desítek let. Velká změna však přišla se začátkem 60. let 20. století. Méďové se zakulatili, zmenšili a dostali nové jméno. Zlatí medvídci Goldbären, kteří dobyli celý svět napříč kontinenty. Neexistuje snad nikdo, kdo by je někdy neochutnal a nepropadl jejich kouzlu.

Od medvíděte po dospěláka

První gumový medvídek Haribo se "narodil" v německém městě Bonn v ulici Bergstraße v bonnské čtvrti Kessenich díky skvělému nápadu cukráře Hanse Riegela, který nejprve pracoval pro společnost Kleutgen & Meier, ale po první světové válce se stal partnerem ve firmě Heinen & Riegel. Roku 1920 se osamostatnil a založil společnost HARIBO. Název vznikl spojením počátečních písmen jeho jména a města Bonn. Riegelovi záleželo na tom, aby dětem splnil jejich představy o dokonalé sladkosti. "Miluji děti. To ony jsou mými zákazníky. Musím se zajímat o to, co chtějí mlsat, co si myslí, musím rozumět jejich řeči," říkával. Této myšlenky se držel celý život. V jeho počínání ho podporovala i rodina. Pomáhala mu jeho žena Gertrude, která dokonce malá balení s medvídky rozvážela na kole zákazníkům za jeden fenik. Později se o celou firmu začali starat jeho synové Hans a Paul Riegelovi.

Haribo medvídek Goldbären má cenu zlata

Jak už to tak bývá, zbytek světa začal toužit po úspěchu firmy Haribo. Vznikaly stále nové a nové gumové alternativy medvídků jiných cukrářů, kteří chtěli z úspěchu medvídka Tanzbären vytěžit co nejvíc. Žádný z nich ale nebyl stejný jako on. Jeho receptura je totiž přísně tajná. V současnosti ji zná pouze malá hrstka lidí ze společnosti. Jak řekl sám Hans Riegel, medvídek má cenu zlata. Proto se v 60. letech 20. století přejmenoval na notoricky známého medvídka Goldbären s rozměry 23 milimetrů do výšky, 10 milimetrů do šířky a s 2,3 gramy. Navíc se sestěhoval do jednoho balení se všemi příchutěmi dohromady tak, jak je v podstatě známe dnes.

Medvídci do každé rodiny

Medvídek Goldbären chutná po šesti ovocných příchutích. Bílý medvídek chutná po ananasu, žlutý po citronu, oranžový je pomerančový, tmavě červený malinový, ve světle červeném ucítíte jahody a v zeleném jablka. Zajímavé je, že třeba v Americe jsou o jednu příchuť ochuzeni. A to o tu jablečnou. Zelený medvídek u nich chutná stejně jako ten světle červený - tedy po jahodách. Zato v Německu mají příchutě stejné, ale textura gumídků je o něco tvrdší než u nás. Jíst medvídky Haribo se nemusejí bát ani vegetariáni. Speciálně pro ně existují medvídci s rostlinným pektinem, který nahrazuje klasickou živočišnou želatinu. Existuje ale i varianta pro gurmány, kteří si jistě rádi pochutnají na Saft-Goldbären. Tito medvídci se pyšní 25% podílem ovocné šťávy. Jsou extra šťavnatí, neobsahují umělá barviva a tradiční příchutě maliny a jablka doplňuje banán, hruška, třešeň a broskev.

