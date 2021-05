Oslavte biodiverzitu živou zahradou

V přirozených ekosystémech rozkvétá život. Jsou plné rostlin, živočichů a organismů. Stejně tak by měla vypadat i každá zahrada. Odborník z Hornbachu radí, jak na vaší zahradě zachovat zdravou druhovou rozmanitost.

Biodiverzita (živočišná rozmanitost) je mimořádně důležitá pro naší existenci. Je klíčová nejen při výrobě potravin, ale i léků, stavebních materiálů a pohonných hmot. Často však tyto dary přírody považujeme za samozřejmé. Abychom si připomněli důležitost a křehkost živočišné různorodosti, oslavujeme 22. květen jako mezinárodní den biodiverzity. Každý z nás si může vyhrnout rukávy a pustit se například do výsadby květinových luk pro včely, budování hmyzího hotelu nebo založení ekologického trávníku. Způsobů, jak uctít tento den, je mnoho.

Diverzita je klíčem k životu

Pestrá zahrada je prosperující zahrada. Pokud je živočišná diverzita v rovnováze, vytvoří fungující ekosystém, který se dokáže sám o sebe postarat. To znamená též méně problémů se škůdci. Podpořit biodiverzitu můžete velmi jednoduše - výměnou chemických hnojiv a pesticidů za šetrnější přípravky. "Hnojiva a agresivní chemikálie jsou hlavními nepřáteli biodiverzity. Mnoho herbicidů obsahuje glyfosát, který je považován za karcinogen. V Hornbachu nenajdete produkty obsahující glyfosát už od roku 2016, vyřadili jsme je z naší nabídky a nahradili je přípravky šetrnými k planetě," říká Daniel Brychta, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach. Stabilitu do užitkové zahrady přinese výsadba rozmanitých druhů zeleniny. "Zpomalí to vyčerpání půdy. Různé zeleniny totiž potřebují odlišné živiny, mají různě dlouhé kořeny a odlišnou dobu růstu. Nebojte se také vysadit různé květiny u zeleniny. Nejen že dobře vypadají, ale mnohé z nich přirozeně odpuzují nechtěné škůdce. Zároveň přilákají včely a motýly, kteří též pomohou s likvidací škůdců. Pásy květů vysázejte i do ovocných sadů. Navnadíte tak opylovače a zabezpečíte si sezónu plnou chutného ovoce," vysvětluje Daniel Brychta.

Trávník nebo louka

Trávník je neoddělitelnou součástí každé zahrady. Péče o něj ale vyžaduje pořádný kus práce. "Pokud se chcete těšit z pěkného trávníku, začněte s výsadbou na jaře nebo koncem léta. Ze zkušenosti mohu doporučit travní směs FloraSelf Select, která zabezpečí hustý zelený porost. Okrasné trávníky však vyžadují víc než jen výsadbu. Nezapomínejte na hnojení, pravidelné zalévání a samozřejmě sekání," upozorňuje odborník Daniel Brychta.

Nižší spotřeba vody, téměř žádná hnojiva a méně problémů s plevelem? Tohle všechno slibuje nejnovější pokrok ekologického zahradnictví. "Ekologický trávník, známý též pod názvem Ecolawn, se stává stále oblíbenější. Travní směs tvoří několik základních bylin, které zaručí vždy zelený a trvalý trávník. Jde obvykle o travní směs obsahující nízké odrůdy odolné vůči suchu. Standardně obsahují směs jetele plazivého, který dobře zadržuje vláhu," radí Daniel Brychta z Hornbachu.

Poměrně zajímavým prvkem posledních let jsou také okrasné louky. Na zakládání se používají speciální směsi s obsahem polních květů. Největší výhodou zahradních luk je jejich nízká náročnost na údržbu. "Na rozdíl od okrasných trávníků louky nevyžadují hnojení a pravidelné sekání. Právě jejich nedokonalý vzhled působí zajímavě. V Hornbachu najdete travní směs s příměsí divokých květů značky FloraSelf nebo květinový mix přitahující včely. O tom, že takovouto zahradu bude hmyz milovat, nemusíte vůbec pochybovat," říká Daniel Brychta.

Vytvořte na zahradě jezírko

Jezírka či rybníky nejsou jen oázou klidu a místem pro relax. Biotopová jezírka poskytují místo pro život velkému množství malých organismů a živočichů. Na velikosti příliš nezáleží, podstatnější je jeho umístění. "Pro zahradní jezírka jsou vhodná místa, která jsou vystavená slunečnímu svitu přibližně šest hodin denně. Důležité je také poskytnout živočichům úkryt formou různých trav, rostlin, keříků či kamenů. Pokud chcete jezírko se samočistící funkcí, budete potřebovat minimálně 50 čtverečních metrů. Pro menší jezírka bude potřeba zprovoznit čerpadlo a filtrační zařízení," upozorňuje odborník Daniel Brychta.

Otevřete přírodní bed and breakfast

Ptáci jsou pro fungování zahrady velmi důležití. Kromě toho, že chrání rostliny a stromy před škůdci, tak zároveň šíří semena stromů a čistí přírodu. Někteří lidé přikrmují ptactvo pouze v období zimních měsíců, zatímco jiní vítají okřídlené návštěvníky v zahradě celoročně. V zimních měsících je vhodné nainstalovat krmítka, která se pravidelně doplňují směsmi určenými pro ptáčky. Vyhýbejte se zbytkům našich jídel, které jsou plné soli a koření.

Přes léto si vystačíte s keříky či bobulovými stromy. "Keře by na zahradě neměly chybět. Ptákům poskytují zdroj potravy, přirozený úkryt a místo pro hnízdění. Pomoci ke hnízdění můžete také pomocí domečků a budek pro ptáky či podložkou pod hnízda. V období horkých letních dnů nezapomeňte na nádobu s vodou. Bude sloužit nejen pro napájení, ale i jako rychlé osvěžení," říká Daniel Brychta, a dodává: "Další možností, jak přilákat život do zahrady, je hmyzí hotel. Jde o soubor materiálů s dutinami, který imituje staré dřevo. Pro tento účel můžete použít také staré kmeny stromů, nebo hromady kamení. Koutek pro hmyz umístěte na suché a slunečné místo, které je v zahradě nejméně využívané."

Vynikajícími pomocníky v zahradě jsou také žížaly. Půdu neustále obrábějí, provzdušňují a hnojí. Zahrada, která má dobrou populaci žížal, je výborně okysličená, lépe absorbuje vodu a živiny z jejího povrchu se skrz chodbičky vytvořené žížalami dostávají hlouběji ke kořenům. "Žížaly rychle zdomácní na zahradě, která není ošetřována agresivní chemií. Především mulčování půdy je pro ně velkým lákadlem. Kromě toho si pochutnají i na spadaném listí, humusu, posekané trávě nebo organickém kompostu z hnoje či zbytků jídla," uzavírá odborník Daniel Brychta z Hornbachu.