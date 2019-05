Archeologové potvrdili renesanční podobu zámku v Židlochovicích

Díky průzkumu v parku před zámkem v Židlochovicích si archeologové ujasnili, jak pravděpodobně vypadal renesanční zámek, který stál na místě současné barokní stavby. Informoval o tom vedoucí výzkumu Miroslav Dejmal ze společnosti Archaia.

"Pro nás bylo nejcennější, že se podařilo zachytit zeď renesanční budovy. Tušili jsme, že by tam někde křídlo budovy mohlo být na základě jednoho jediného plánu, ale díky průzkumu se nám ujasnilo, jak ten renesanční areál vypadal," uvedl Dejmal.

Na renesanční zámek nechal původní tvrz přestavět v druhé polovině 16. století Fridrich ze Žerotína. Na začátku 18. století ale zámek nechal do barokní podoby přebudovat Filip Ludvík Václav hrabě ze Sinzedorfu. V první polovině 19. století zámek prošel empírovými úpravami do současné podoby.

Dalším důležitým nálezem byla pro archeology jímka z první poloviny 19. století. Zapuštěna byla do zásypu bývalého vodního příkopu. "Díky tomuto nálezu jsme si ujasnili podobu příkopu. Jsem rád, že kvůli tomuto nálezu město změnilo projekt tak, aby bylo možné jímku uchovat," řekl Dejmal. Jímku podle něj nyní kryje betonová deska v místě ukončení vodní kaskády.

Součástí parku před zámkem je i jeden z mostních pilířů, které archeologové při průzkumu našli. "Most vedl od budov zahradnictví přes původní vodní příkop zdejší pevnosti do takzvané francouzské zahrady u zámku. Most vznikl patrně v první polovině 18. století v souvislosti s úpravou zdejšího parku a výstavbou zahradnictví a sloužil k pohybu mezi nimi. Zahradnictví u zámku a zdejší skleníky patřily ve své době k nejvýznamnějším na Moravě," upozornil vedoucí výzkumu.

Předzámecký park v Židlochovicích se po úpravách otevře veřejnosti tuto neděli.