Babička porodila svou vnučku pro syna a jeho manžela

V nemocnici v americkém státě Nebraska se narodilo dítě, které přivedla na svět matka pro svého syna a jeho manžela. Babička Cecile Eledgeová tak v 61 letech porodila svou vnučku. Původně si myslela, že to nebude kvůli vysokému věku možné, doktoři ji ale ubezpečili, že je zdravotně naprosto v pořádku a porod proběhne bez problému. Zprávu přinesl server USA Today.

Uma Louise Dougherty-Eledgeová se narodila také díky sestře jednoho z manželského páru, která darovala svá vajíčka. Pomocí asistované reprodukce pak byla počata ze spermií 32letého Matthewa Eledge.

Čerstvá babička Cecile se sama navrhla, že dítě odnosí. Původně to však brala s rezervou, neboť nevěřila, že jí to lékaři opravdu povolí. Všemi potřebnými zdravotními testy ale prošla bez problému. "Doktoři mi řekli, že není žádný důvod, proč bych do toho neměla jít. Všechno nám hraje do karet, řekli mi," sdělila Eledgeová.

Svou úlohu však brala nanejvýš vážně, a dokonce se na devět měsíců vzdala kávy. "Cítila bych se strašně, kdyby se něco pokazilo. Do puntíku jsem dodržovala všechna doporučení. A to svou kávu miluju," doplnila.

Klíčovou úlohu v narození dítěte sehrála i 26letá Lea Yribeová, sestra druhého z páru Elliota Doughertyho. "Její svolení nám dalo ten hlavní impulz k založení rodiny. Byla velice odhodlána hned od začátku," vysvětlil 29letý kadeřník Dougherty. Jeho manžel Matthew Eledge je učitelem. S jejich platem by pro ně bylo mnohem náročnější najít někoho cizího, kdo jim daruje vajíčka a dítě porodí.

"Víme, že vychovat rodinu je nesmírně náročné. I když jsme možná zvolili nekonvenční přístup, v průběhu celého toho procesu jsme to pořád probírali, což nakonec celou situaci udělalo ještě více vzrušující a zábavnou," řekl Eledge. "Nemohu uvěřit, že už je to týden, co je Uma Louise na světě. Bude už týden stará! Celé je to úžasné," dodal Dougherty.