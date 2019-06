Baťův institut představí hračky z druhé poloviny 20. století

Designově zajímavé hry a hračky z druhé poloviny minulého století představí výstava Retrohrátky, která začne v pondělí ve zlínském Baťově institutu. Sdělila to organizátorka Věra Stojarová. Výstava potrvá do 31. srpna.

"Vystavené hry a hračky si mnozí návštěvníci mohou pamatovat ze svého dětství. Zajímavostí však je, že některé z těchto hraček se stále vyrábějí, jen z nových materiálů a pomocí modernějších technologií," uvedla Stojarová.

Výstava připomene oranžovou Tatru, se kterou si děti hrály na pískovišti, rodinnou hru Dostihy a sázky, postavičky Igráček či takzvaná céčka. Nebudou chybět nafukovací hračky z napajedelské Fatry. "Historie výroby hraček ve Fatře sahá do 50. let dvacátého století. Tehdy začal podnik ve velkém vyrábět nafukovací sedací zvířata, která si vedle Igráčků nebo stavebnice Merkur našla místo v československých rodinách. Autorkou těchto nafukovacích hraček je uznávaná česká designérka Libuše Niklová," uvedla Stojarová, která začala hračky z doby svého dětství sbírat před dvěma lety.

"Úplně mne to pohltilo a hračky do výstavy neustále doplňuji. Dalo by se říct, že se zaměřuji za 70. a 80. léta minulého století. Jedná se tedy především o hračky z mládí dnešních třicátníků, čtyřicátníků a padesátníků. Největší radost mám, když se nějaké hračky zachrání před vyhozením," uvedla organizátorka.

Návštěvníci si budou moci s některými hračkami pohrát. "Nebudou chybět céčka, nafukovací hračky z Fatry, kovový traktůrek a beruška nebo stavebnice Merkur," uvedla Stojarová.