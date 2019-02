Beroun vypíše architektonickou soutěž na vzhled Wagnerova náměstí.

Berounská radnice vypíše architektonickou soutěž na nový vzhled Wagnerova náměstí. Vítěz by měl být znám do prázdnin, informovala mluvčí města Jitka Soukupová. Na základě studie by měla vzniknout podrobnější projektová dokumentace, poté přijdou na řadu stavební práce.

Město podle Soukupové ustavilo pracovní skupinu, která bude revitalizaci Wagnerova náměstí připravovat. Z náměstí by kromě jiného měly zmizet nevzhledné pozůstatky minulosti, například špatná dlažba či monolitické květináče, a také by měla být jinak řešena doprava.

Přestavbou Wagnerova náměstí a prostranství před Českou pojišťovnou se zabývalo již bývalé vedení radnice. Otázkou bylo hlavně to, jak budou přes náměstí jezdit auta. Bývalá starostka Šárka Endrlová (Nezávislí Berouňáci) navrhovala, aby na náměstí vznikl kruhový objezd a spolu s ním dvě samostatné komunikace v obou směrech.