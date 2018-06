Bezdomovec doběhl maraton. Půjde ale do vězení

Bezdomovec našel v centru Londýna ztracené závodní číslo a rozhodl se, že maraton dokončí. Místo medaile se ale dočkal 16 týdnů ve vězení za krádež onoho čísla. Informaci uvedl server independent.co.uk.

Stanislaw Skupian dokončil závod s číslem, které našel tři sta metrů od cílové rovinky. Osmatřicetiletý muž si tak chtěl údajně splnit svůj dávný sen. Původním majitelem čísla byl Jake Halliday, který běžel pro charitativní organizaci Bloodwise. Číslo ztratil, když se rozhodl, že si těsně před cílem sundá tričko.

"Bylo to jeho přání, chtěl zažít celou tu atmosféru a vidět ostatní běžce. Byl nadšený, a když uviděl to číslo, chopil se příležitosti a dokončil část maratonu. Nevěděl, že dělá něco špatného," popisuje Skupianova obhájkyně. Pořadatelé závodu se ale domnívají, že by mohla taková událost poškodit pověst londýnského maratonu, který patří mezi ty nejlépe organizované na světě.

Skupian žije ve Velké Británii asi jedenáct let. Na konci minulého roku ale utrpěl během dopravní nehody vážné zranění krku a musel odejít z práce. Zároveň se v té době také rozešel s manželkou. Už v minulosti měl ale několik konfliktů s policií.