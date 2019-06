Bezzubá ústa jako známka krásy? V Kapském Městě ano

Na předměstí Kapského Města lze často potkat lidi všeho věku bez předních zubů. Nejde o žádný zdravotní problém, ale o tradici. Takzvaný úsměv z Cape Flats, podle názvu předměstí, je specifický právě pro tuto oblast Jihoafrické republiky, kde se bezzubá ústa považují za známku krásy, a to u mužů i u žen.

Podle serveru franceinfo se ti, kdo si dobrovolně nechali vytrhnout zcela zdravé přední zuby považují za přitažlivější než předtím. Nejde o otázku generace ani pohlaví. V Cape Flats jsou bez zubů matky rodin i mladíci. Žena jménem Wedaad si nechala naprosto zdravé řezáky vytrhnout, když studovala na střední škole, a rozhodně toho nelituje.

"Nechala jsem si odstranit přední zuby, bylo jich šest. A nenechala jsem si nasadit umělé. Udělala jsme to, protože je to zde populární. Cítíme se krásnější, svůdnější," sdělila.

Zatímco jí zuby chybějí permanentně, mnozí z těch, kdo se pro podobný krok rozhodli, si nechali udělat nasazovací náhradu, takže se mohou rozhodnout, kdy úsměv z Cape Flats použijí, a kdy ne. Další variantou je náhrada v podobě zlatých nebo stříbrných zubů. To je ovšem největší trend mezi místními míšenci.

Touto zvyklostí se na vědecké úrovni zabývá Jacqui Friedlingová z univerzity v Kapském Městě. "Historicky se vytrhávání předních zubů praktikovalo i jinde v Africe s cílem označit členy etnické skupiny. Sem, do Kapského Města, tento zvyk podle všeho přinesli přivezení otroci. I dnes je to forma identifikace. U mladých se to chápe jako rituál vstupu do komunity," řekla Friedlingová.

I když zvyk převládá mezi barevným obyvatelstvem, není omezen jenom na ně. Někdo se domnívá, že se zde projevuje vliv pouličních gangů, které tuto praxi zpopularizovaly. Jiní tuto tradici vysvětlují ze sexuálního hlediska a chybějící část chrupu označují za "propast vášně".

Existuje ale určitá skupina "bezzubých", která svého kroku lituje, jelikož zbývající zuby ztrácejí pevnost, v nejhorším případě vypadávají. Přesto je nezvyklý úsměv v Cape Flats stále v módě.