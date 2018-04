Brno se otevřelo lidem. Ti mohli i tam, kam se běžně nedostanou

Přes dva tisíce lidí navštívilo v sobotu více než 20 míst v Brně, která jsou obvykle nepřístupná a v sobotu se otevřela při pilotním ročníku festivalu nazvaného Open House. Řekla to Adéla Nováková, mluvčí Turistického informačního centra, které první ročník akce uspořádalo. Velký zájem byl například o hasičskou zbrojnici, podzemní kolektory nebo Mezinárodní centrum klinického výzkumu. Otevřela se i věž na výstavišti, hotel Marriott, divadla a firmy. Přístup byl bezplatný.

Některá místa jako hotely nebo divadla zpřístupnily prostory, do kterých se běžně veřejnost nedostane. Lidé mohli zavítat do 23 objektů. Celkem 930 míst bylo vymezeno pro rezervaci předem. Podle Novákové se rezervační systém otevřel ve středu ve 12.00 a za 20 minut byla všechna místa obsazená. Další účastníci přišli bez rezervace. "U některých budov bylo potřeba udělat rezervaci z kapacitních nebo bezpečnostních důvodů. Byla to například hasičská zbrojnice nebo kancelářské budovy," uvedla Nováková.

Podle ní sehrálo roli příznivé slunečné počasí. "Zájem o akci nás překvapil. Pracujeme s tematikou autentického zážitku a otevírání neobvyklých míst, takže jsme věděli, že o to bude zájem, ale nečekali jsme ho tak velký," řekla Nováková. Festival by se tak mohl příští rok zopakovat.

Návštěvníci mohli kromě zbrojnice, centra klinického výzkumu nebo věže výstaviště přijít například do výzkumného centra Masarykovy univerzity CEITEC, do architektonicky oceněných prostor firmy Notino, do Alfa pasáže, na sokolský stadion v Kounicově ulici, do areálu Mosilany, Divadla na Orlí, do kolektorů, protože se pod městem nachází přes 21 kilometrů tunelů s horkovody, ale také mohli zavítat do divadla Barka nebo pivovaru Moravia.

Myšlenka tohoto typu festivalu vznikla podle Novákové v Londýně v roce 1992 jako snaha o posílení vztahu veřejnosti k místu a městu.