Budova Státní opery je nově ozvláštněna nočními projekcemi

Na pozadí hluku z dělbuchů a rachejtlí z nedalekého Václavského náměstí se začátkem roku 2020 spustili videomapping na historickou budovu Státní opery v Praze. Unikátní videoprojekci a světelnou show sledovaly desítky lidí. Na Nový rok zde za doprovodu hudby budou promítat do 04.00. Projekce na budovu potrvá do 5. ledna. Videomapping u Státní opery Praha omezí provoz v jejím okolí.

Videomapping se skládá z abstraktních barevných obrazců a vzorců. "Státní opera je jediné divadlo na světě, které stojí na dálnici. A interaktivní videomapping se z toho rozhodl udělat přednost. Magistrála tvoří notovou osnovu a projíždějící auta jsou noty. Liší se od sebe velikostí, barvou a rychlostí. A tyto "projíždějící noty" počítačový program přepočítává a na fasádu čerstvě zrekonstruované Státní opery pouští audiovizuální a kouřové impulsy," řekl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Tvůrcem videomappingu je umělecká skupina 3dsense. Přenos videomappingu bude možné 5. ledna sledovat i na velkoplošné obrazovce vedle Národního muzea a bude také streamována na webu Státní opery.

Veřejnosti bude zrekonstruovaná Státní opera po téměř tříleté opravě otevřena 5. ledna. Zahajovací operní koncert nazvaný Státní opera v proměnách času (1888-2018) v režii Alice Nellis 5. ledna provede diváky po historii čtyř zdejších operních souborů. Po slavnostním otevření se v lednu do Státní opery vrátí v novém obsazení inscenace z loňského roku Fidelio či opera Madame Butterfly.

Řidiči musejí s omezením počítat od parkoviště před Fantovou kavárnou po Václavské náměstí. Poblíž Státní opery mezi novou a historickou budovou Národního muzea, v místě slepých kolejí, bude 5. ledna od 08.00 do 24.00 při příležitosti znovuotevření Státní opery umístěna propagační LED obrazovka. Ve středu do 04.00, 2. až 4. ledna od 21.00 do 24.00 a 5. ledna od 17.00 do 21.00 budou uzavřeny dva jízdní pruhy při budově Státní opery, provoz bude sveden do dvou zbývajících pruhů. V neděli 5. ledna od 16.00 do 24.00 bude navíc uzavřeno parkovací stání před budovou Státní opery a přilehlý jízdní pruh.

Generální rekonstrukce budovy Státní opery v Praze stála 1,3 miliardy korun včetně DPH a trvala zhruba tři roky. Historická budova byla postavená na konci 19. století jako Nové německé divadlo.