Časožrouti: který okrádá o čas právě vás a jak s ním zatočit?

Zatímco ve světě se zkracuje pracovní doba a firmy přechází dokonce na čtyřdenní pracovní týden, většina z nás si nic takového neumí představit. Už tak stále něco nestíháme, pořád máme skluz a času přece není nikdy nazbyt! A přitom pracujeme pět dní v týdnu (navíc často do noci), ba i o víkendech. Pravdou ale je, že si za to ve většině případů můžeme sami. Svými sklony k prokrastinaci a tím, že časožroutům dovolujeme, aby nás okrádali každý den. A co teprve nyní, když se snažíme vyrovnat se s prací z domova a domácí online výukou?! Čím ztrácíte čas opravdu zbytečně a co s tím?

Hlavně, aby nám něco neuteklo

Na prvním místě mezi časožrouty se drží internet, hlavně návštěva sociálních sítí, ale také on-line nakupování spolu s obecnou potřebou stále kontrolovat mobilní telefon, v němž všechno máme na jednom místě. Celosvětový denní průměr v čase stráveném online už před dvěma lety dosáhl těžko uvěřitelných 6 hodin a 42 minut. A každoročně vydávaná globální analýza virtuálního světa, Digital 2020 zase uvádí, že jen na sociálních sítích lidé strávili vloni v celosvětovém průměru 2 hodiny

a 24 minut denně, přičemž samotné sociální sítě používá denně na 3,8 miliardy lidí na celém světě, což je zhruba polovina veškeré populace. Navíc se dá předpokládat, že i další roky budou ovlivněné koronakrizí, jež nás izolovala právě ve virtuálním světě. Tato čísla porostou a spolu s nimi i reálně "ztracený čas".

Doma jako v klícce

Chodíte-li do práce, pak vám denně protékají desítky minut mezi prsty i při klábosení s kolegy, v kuchyňce, u společných kafíček, nebo když si ke svačině vezmete do ruky časopis. A chránění před časožrouty nejsme ani doma. Pokud si ještě pořád zvykáte na home office, pak už zřejmě znáte chvíle, kdy odkládáte práci a jdete místo vypisování tabulek naplnit pračku, pak myčku, abyste nakonec k večeru zjistili, že vás zase čeká "noční", protože se mezi vším tím domácím "prokrastinováním" pracovní povinnosti samy nevyřešily.

"Kouřová"

A když jsme u nadechnutí, je tu další časožrout. Jednoznačně cigarety. I když je trendy pustit podobné závislosti k vodě, kuřáků je mezi námi stále dost. Ti denně přichází o (zdraví a) čas právě u svých nikotinových pauziček - doma i v práci, na tomu určených místech nebo před budovou, přičemž jedna taková vyjde na asi deset minut. Když vykouříte deset cigaret denně, je to 100 minut, více než hodina a půl času.

Když je toho na nás "moc"

Vědci také tvrdí, že neodkládáme jen samotnou práci, ale i pocity s ní spojené - třeba když máme obavy, že nás čeká něco, na co "nemáme". Práci tedy můžeme odkládat i ze strachu a nejistoty. Děláváme to také ve spojení s úkoly, které si neumíme správně načasovat. Tehdy prokrastinujeme ve spojení s prací naplánovanou na špatnou dobu, kdy stačí, že se coby sova snažíte udělat důležitou práci těsně po probuzení. Do prokrastinace utíkáme také v případě, kdy je toho na nás moc a pro momentální úlevný pocit je pro nás i přesto "lepší" nedělat vůbec nic, kdy se chceme jakoby "nadechnout".

Zbavte se jich

