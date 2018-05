Část legendárního mostu je na prodej. Proslavil ho film

V Německu jdou na prodej dvě věže slavného mostu přes Rýn u města Remagen, který se zřítil v roce 1945 poté, co jej v závěru druhé světové války obsadila americká armáda. Dobytí mostu vylíčil na konci 60. let americký film Most u Remagenu, jehož tvůrci při natáčení využili podobný železniční most v Davli u Prahy.

"Už se přihlásili první zájemci," sdělil podle agentury AFP Jürgen Rothe, mluvčí fondu BEV, který spravuje majetek německých drah. Unikátní památka bude podle něho postoupena "nejlepší nabídce". Případného kupujícího ovšem čekají vysoké investice do opravy stavby.

Ocelový železniční most přes Rýn vyrostl v blízkosti Remagenu v roce 1918. Stavba měla usnadnit zásobování německých jednotek na západní frontě. Vzhledem ke svému významu byl most opatřen čtveřicí mohutných obranných věží, a pokud by hrozilo, že padne do rukou nepřítele, bylo možné jej rychle odpálit připravenými náložemi.

Američanům se ale most podařilo nečekaně obsadit ještě předtím, než ho Němci stihli vyhodit do povětří. Konstrukce ale byla z předchozích bojů poškozená i tak a nevydržela nápor přesunu těžké vojenské techniky postupující armády. Deset dnů po jeho obsazení se zřítil.

Po válce už nebyl most obnoven. Do dnešních dnů se z něj zachovaly jen dva páry věží stojících na obou březích Rýna. Stavby k prodeji stojí na pravém břehu řeky a nabízejí více než 450 čtverečních metrů užitné plochy.