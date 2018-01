Část Staroměstské radnice projde rekonstrukcí

Staroměstskou radnici čekají další rekonstrukce, úpravy by měly být zejména technického rázu. V budově by měly být zavedeny nové rozvody, nová kanalizace a vybudována by měla být nová kotelna. Projekt nyní čeká na stavební povolení a zatím není jasné, kolik za práce město zaplatí, řekl radní pro kulturu Jan Wolf.

Úpravy by se měly týkat například Brožíkova zasedacího sálu či Jiříkovy síně. "Tyhle místnosti by se měly jenom restaurovat, ty jsou v pořádku, ale základní stavební úpravy by měly být hlavně v domě U Minuty," uvedl Wolf. Rekonstruovat by se měla také část radnice, kde jsou recepce Pražské informační služby.

Stavební povolení by mohl magistrát získat v únoru. Po stanovení ceny, které by mělo být hotové koncem srpna, hlavní město vypíše soutěž na zhotovitele.

Poslední měsíce Praha rekonstruuje věž Staroměstské radnice. Při opravách byly opraveny podlahy a omítky a v přízemí radnice se proměny dočkaly veřejné toalety. Nyní přijde na řadu oprava kaple a orloje, který bude kompletně demontován a na věž se vrátí koncem letních prázdnin. Za úpravy věže, kaple a orloje město zaplatí 48 milionů korun bez DPH.

Historie Staroměstské radnice se začala psát roku 1338, kdy král Jan Lucemburský udělil Starému Městu pražskému privilegium k jejímu vytvoření. Tvoří ji komplex několika domů. Ve 20. století bylo vypsáno několik architektonických soutěží na přestavbu a dostavbu. Většina si kladla za cíl zaplnit prostor po zbouraném novogotickém křídle. Všechny však skončily buď bez vítězů nebo se vítězné návrhy neproměnily v realitu. Radnice patří mezi turisticky nejnavštěvovanější místa metropole. Ročně ji navštíví 700 tisíc lidí, další turisté na věž nejdou a tráví čas pozorováním orloje.