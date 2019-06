Centrum Přerova krášlí pyramidy z muškátů

Centrum Přerova krášlí dvoumetrové květinové pyramidy osázené muškáty. Radnice nechala na Masarykovo náměstí dovézt od zahradníků šest těchto mobilních květináčů, každý z nich je přitom osázen 250 rostlinami. Vedení radnice k tomu inspirovala jiná města, květinové pyramidy zdobí například také Olomouc. Přerov za ně zaplatil 215 tisíc korun, informovala mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Převislé červené muškáty byly na náměstí převezeny ze zahradnictví v Michalově. "Nechali jsme instalovat šest pyramid, které jsou dva metry vysoké. Každá pyramida je osazena 250 převislými muškáty, dohromady je tam tedy 1500 kusů muškátů. Takové množství na jednom náměstí je pro Přerov prozatím rekord," uvedl náměstek primátora Michal Zácha (ODS).

Úředníci z odboru majetku podle mluvčí radnice letos nakoupili už vypěstované muškáty, pokud se však novinka uchytí a obyvatelům města se bude líbit, mohli by v příštím roce pořídit pro město sazenice a z pyramid udělat tradici. "Květiny na veřejném prostranství zdobí město každoročně od konce jara až do podzimu. Letos bylo v Přerově vysazeno, ať už do země nebo do květináčů a truhlíků, asi deset druhů letniček, které dohromady stály čtvrt milionu korun," dodala Chalupová.

Stejnou výzdobu mohou od května obdivovat lidé také na Horním náměstí v Olomouci. V 19 květinových pyramidách roste zhruba tři tisíce muškátů v různých barvách, město za ně zaplatilo přibližně 400 tisíc korun. Mobilní nádoby s květinami zdobí severní stranu Horního náměstí, jsou tedy v místech, kde od druhé poloviny 19. století až do války rostly stromy, především lípy a akáty.