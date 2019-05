Červený kostel ve Varnsdorfu se poprvé ukáže veřejnosti

Červený kostel, jednu z významných památek ve Varnsdorfu ve Šluknovském výběžku, si mohou lidé v pátek poprvé prohlédnout. Bude to při celostátní akci Noc kostelů. Řekl to místostarosta Varnsdorfu Roland Solloch (ANO). Varnsdorf vlastní novogotický kostel od roku 2016 a začal ho důkladně opravovat. Jen letos má město naplánováno investici do památky za tři miliony korun.

"Letos poprvé za dobu, kdy se město Varnsdorf stalo vlastníkem kostela, se zapojuje do celostátní akce Noci kostelů. Připravili jsme bohatý program, kdy se návštěvníkům ukážeme částečně zrekonstruované prostory, budou tam komentované prohlídky a závěrem si večer v kostele při svíčkách zazpíváme," řekl Solloch.

Programu zahájí podle mluvčího varnsdorfské radnice Tomáše Seckého v 17 hodin vystoupení dětského pěveckého sboru ze Základní školy Karlova a komentované prohlídky začnou o hodinu později.

"Vždy v celou hodinu, tedy v 18, 19 a 20 hodin bude komentovaná prohlídka s krátkou videoprojekcí a hudebním vstupem sboru Apoštolské církve. Na závěr celé akce vystoupí při svíčkách žákyně Základní umělecké školy Varnsdorf pod vedením Kateřiny Müllerové," uvedl Secký.

Poté se vchod kostela opět uzavře a stavba bude vrácena řemeslníkům k dalším opravám. "Kostel jsme získali od státu v roce 2016 a byl ve velmi zdevastovaném stavu," uvedl starosta Varnsdorfu Stanislav Horáček (ANO). Za tři roky se městu podařilo získat dotace ze státních fondů i Ústeckého kraje na opravy. "Celkem jsme už do oprav dali deset milionů korun, zhruba třetinu tvořily dotace," dodal Horáček.

Kostel se zajímavou architekturou byl postaven na začátku minulého století z červených glazovaných cihel v novogotickém slohu. V roce 1958 byl prohlášen za kulturní památku. V době, kdy kostel vlastnil stát chátral a veřejnosti nebyl přístupný. Když ho město Varnsdorf získalo, začalo s rozsáhlými opravami, které umožňují, aby se do interiérů mohli poprvé podívat i návštěvníci.