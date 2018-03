Češi a Velikonoce. Většina je slaví, do kostela chodí málokterý

Velikonoce slaví 71 procent Čechů. Častěji jsou mezi nimi ženy, které svátky dodržují hlavně kvůli dětem. Výdaje za koledu a výzdobu se většinou pohybují do 500 korun. Lidé Velikonoce stále nejraději tráví doma, ale od té doby, co je volno i na Velký pátek, přibývá těch, kteří dávají přednost cestování. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Rondo.cz.

Velikonoce jsou hlavní svátky církevního roku, do kostela ovšem v jejich průběhu chodí jen 15 procent Čechů. Z tradic lidé nejvíce dodržují barvení vajíček a používání pomlázky, tu si pořídí 70 procent z těch, kteří Velikonoce slaví. Pouze třetina lidí si pomlázku sama uplete, někteří k tomu využívají například i návody na serveru YouTube.

Velikonoční koledu pro koledníky kupuje 59 procent dotázaných. Do 500 korun utratí dvě pětiny z nich, mezi 500 a 1000 korunami zhruba pětina lidí. "Tato čísla se však navýší, protože více než 28 procent respondentů ještě neví, kolik utratí. V loňském roce utratilo do 500 korun 63 procent lidí a 500 až 1000 Kč 28 procent lidí," uvedl jednatel Rondo.cz Lukáš Vršecký.

Doma bude prodloužený víkend trávit 63 procent dotázaných. V práci jich bude 14 procent, na chalupě zhruba sedm procent a cestovat se chystá šest procent Čechů. "Trend cestování je posilován od roku 2016, od kdy je svátkem i Velký pátek a volno se protáhlo na celé čtyři dny," podotkl Vršecký. Nejčastěji Češi o Velikonocích cestují na hory za lyžováním.

Průzkum se uskutečnil od 19. do 25. března a zúčastnilo se ho 3600 lidí.