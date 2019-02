Češi loni nakoupili rekordní počet veselých koz na e-shopu Člověka v tísni

Charitativní e-shop Skutečnýdárek.cz v listopadu oslavil své desáté narozeniny a právě loni v něm Češi nakoupili rekordní počet koz, záchodů a dalších certifikátů nebo hmotných dárků. Nákupem téměř 45 tisíc darů tak lidé přispěli necelých 22 milionů korun na pomoc v chudých zemích Afriky a Asie, ale i doma v Česku. Darovali tak o téměř 5 milionů korun více, než v roce 2017. Kromě klasických certifikátů si kupující oblíbili i novinku - pětici hmotných dárků, které vznikly jako limitovaná edice ve spolupráci s českými umělci a ředitelem Člověka v tísni, Šimonem Pánkem.

Kozu nebo Velčovského?



Více než 85 % lidí nakoupilo v předvánočním období během listopadu a prosince, téměř polovinu všech koupených darů tvořila zvířata a další certifikáty, které patří do kategorie Obživa. Ta je jednou z pěti oblastí, kam mohou lidé svým nákupem přispět. Právě skrze certifikáty v Obživě lidé pomáhají chudým rodinám na cestě k soběstačnosti. Kromě kozy, ovce nebo třeba osla sem patří také osivo či sazenice stromů. Zájem byl i o nové certifikáty, dárci mohli poprvé zakoupit Motyku a rýč, Teplo domova či Kohoutek na vodu. Oproti roku 2017 vzrostl zájem například o certifikát Nauč učitele učit, Pumpu na čistou vodu nebo Kudrnatou ovci. Češi si oblíbili také novinku v podobě hmotných dárků, loni si poprvé mohli koupit porcelánovou vázu Chlebovku od Maxima Velčovského, pouzdro od Lény Brauner, litografie od Františka Skály, šperk od Míly Fürstové nebo batoh s motivem, který navrhl Šimon Pánek.



V roce 2018 Češi rozdali sazenice stromů, kozy i kanystry na vodu



Za deset let fungování dobročinného e-shopu Člověka v tísni Češi darovali přibližně 128,5 milionů korun. Jen za rok 2018 se díky Skutečným dárkům dostalo pomoci lidem ve dvanácti chudých zemích Afriky a Asie, ale i v České republice. Během minulého roku jsme tak díky dárcům rozdali například 70 tisíc sazenic stromů, 500 koz a ovcí, 300 kuřat, 10 oslíků s povozem či 2000 kanystrů. Kromě toho jsme darovali téměř 18 tisíc mýdel a zorganizovali školení o správné hygieně pro tisíce lidí - správná hygiena je jednou z věcí, která může zachránit životy. Podpořili jsme také 14 tisíc těhotných žen a mladých maminek a naučili je, jak se správně starat o zdraví miminek i to své.



Podpora vzdělávání českých dětí



Tuzemské rodiny, děti a učitele Člověk v tísni podporuje přes 17 let. I díky Skutečnému dárku, který v Česku pomáhá už pátým rokem, pak mohou děti z chudých rodin nastoupit do klasických školek, škol a úspěšně dostudovat. Pomáhají jim v tom nejen předškolní kluby, ale také dobrovolníci, kteří je doučují. V Bílině, Kladně, Praze, Liberci a Sokolově pak děti z chudých rodin dostaly vlastní knížky a učebnice.



Člověk v tísni dále spolupracuje s více než polovinou českých škol. Vzdělávací semináře pro učitele a odborníky se v roce 2018 zaměřovaly například na přípravu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na vstup do školy a mediální výchovu. Proškolili jsme tak 83 pedagogických pracovníků.