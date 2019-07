Češi trhají v cestování rekordy. Kam vyráží nejčastěji?

Loni vyrazil za hranice naší republiky rekordní počet tuzemských turistů. Tento trend bude pokračovat i letos - Češi mají chuť užívat si života a nezastaví je ani padající letadla. Kam vyrážíme nejčastěji?

Na dovolenou mimo republiku loni poprvé zamířilo více než pět milionů Čechů. V meziročním srovnání to představuje nárůst sice jen o dvě procenta, ale v porovnání s předminulým rokem o více než 17 procent. "Je to otázka ekonomiky a chutě lidí více si užívat života a nemyslet příliš na budoucnost. To je pro nás - cestovní kanceláře - samozřejmě vítaný trend," řekl Jan Papež, mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR. Loni navíc celkovému trendu pomohl růst platů a kupní síly Čechů. Domácnostem totiž podle analýzy UniCredit Bank rostly mzdy nejrychleji od roku 2002.

Nejen dobrá ekonomická situace přeje prodejcům zájezdů, ale také fakt, že opadl strach z cestování. A to i navzdory padajícím letadlům - když Boeingy 737 MAX v březnu přestaly létat kvůli haváriím, zkomplikovalo to leteckou dopravu po celém světě. Odstavení těchto letadel mírně zpomalilo prodej zájezdů, přesto však některé cestovní kanceláře hlásí až o čtvrtinu více prodaných dovolených. "Počet klientů na letošní léto už výrazně přesáhl sto tisíc a momentálně se pohybuje lehce nad loňskou rekordní sezonou," říká Jan Bezděk, mluvčí cestovní kanceláře Fischer. Také cestovní kancelář Alexandria prodala zatím o patnáct až pětadvacet procent více zájezdů než loni.

Vyřazení boeingů z bezpečnostních důvodů přišlo podle mluvčího skupiny Fischer v dostatečném předstihu před hlavní sezonou, proto se na ni mohly cestovní kanceláře připravit a upravit i letové plány. "Nejčastější změnou byl posun odletu o několik hodin, v některých případech o jeden den. U všech zájezdů, které máme v last minute nabídce, jsou už několik týdnů definitivně potvrzeni dopravci a nic už se měnit nebude," uvedl Bezděk.

Léty prověřené Chorvatsko

Zatímco v dřívějším Československu bylo povoleno jen několik cestovních kanceláří, dnes se s nimi roztrhl pytel. Tehdy se jezdilo hlavně do Maďarska k jejich mělkému "moři", tedy jezeru Balaton, o kterém se tradovalo, že i když ujdete dvacet metrů, stále máte vody sotva po kolena. Nejenom Češi si toto proslulé místo zamilovali a četně ho navštěvovali. I tyto vyhlídky však měly své nevýhody. Jednou z nich byl omezený počet forintů, které si turisté mohli vyměnit, stejně jako u německých marek. Dnes oblíbené Chorvatsko, dřívější Jugoslávii, mohli objevovat jen výjimečně v letech 1962 až 1972, kdy to bylo povoleno. Nejvíce turistů však jezdilo do Sovětského svazu, zejména do letoviska Soči, dále do NDR a Rumunska, odkud si nejčastěji vozili jako suvenýry keramiku, z Bulharska to nejčastěji byly koňaky a vyšívané ubrusy. Z Německa se vozilo především dětské oblečení a boty

A kam Češi nejčastěji vyrážejí dnes? Pozici nejoblíbenější destinace pro relax u moře loni uhájilo Chorvatsko, kam zamířilo 813 tisíc lidí. Jeden z nástupnických států bývalé Jugoslávie žebříčku vévodí posledních dvacet let. Výjimkou byl rok 2015, kdy ho předčilo Slovensko. To se loni posunulo ze třetího místa na druhé. Do sousední země zamířilo na dovolenou 724 tisíc Čechů, což bylo nejvíce za poslední tři roky. Do Itálie loni vyrazilo 607 tisíc Čechů, ale ani druhý nejvyšší údaj za posledních osm let nestačil destinaci k obhájení pomyslného stříbra.

Podle cestovních kanceláří v předprodejích zájezdů na letošní léto vede Turecko, kam se čeští turisté začínají ve velkém vracet. "Oproti loňské sezoně roste v řádu desítek procent. Turecko těží zejména z vynikajícího poměru cena/výkon a je to taky ideální destinace pro rodiny s dětmi," potvrzuje Jan Bezděk. Zájem je také o Egypt a Tunisko.

Relax pro rodiny, zábava pro mladé

Dnešní generace přistupuje k dovoleným jinak než jejich rodiče. "Pamatuji si, že když jsem byla ještě dítě, naházeli jsme do auta konzervy, těstoviny a polévky v sáčku, dva kanystry benzinu a dva týdny jsme stanovali u Jadranu. Máma celé dny vařila, vůbec si neodpočinula," vzpomíná paní Ivana z Mladoboleslavska. Dnes jsou již téměř standardem zájezdy se službami all inclusive - tato položka tvoří 93 procent u všech nabízených zahraničních cest. To, že má hotel vlastní bazén a ubytovací zařízení stojí nedaleko moře, už klienti berou jako samozřejmost. Rodiny s dětmi vyhledávají hotely s animačním programem, páry bez dětí zase takzvané adult only hotely, tedy jen pro dospělé, kde je neruší křik pobíhajících dětí. Je tam více klidových a relaxačních zón a také program je uzpůsoben pouze dospělým.

Nemáte s kým cestovat a nechce se vám zůstávat doma? Ani na "singles" cestovní kanceláře v posledních letech nezapomínají. Stále častěji se v katalozích objevují zájezdy, jež jsou určeny mladým nezadaným cestovatelům, kteří se chtějí především bavit. "Tento typ zájezdů nabízíme v hotelech pod hlavičkou Cook's Club. První byl otevřen loni v létě na Krétě. Za tu dobu přilákal desítky nadšených mladých lidí, a proto se letos otvírají další v oblíbených destinacích, jako jsou Kos, Rhodos, Mallorca, Turecko, Bulharsko či Egypt," uvedla Jana Hájíčková z cestovní kanceláře Neckermann. Přes den se tam pořádají party u bazénu, v noci pak DJ v místním klubu vyhrává ty nejlepší songy. Po celý den se na baru míchají koktejly. Ubytovat se můžete buď ve sdíleném pokoji - recepce vám vybere společníka ve vašem věku a stejného pohlaví -, anebo v pokoji pro jednoho.

Nejvyhledávanější zahraniční destinace Čechů (v tis. osob):

Země 2018 2017 Chorvatsko 813 850 Slovensko 724 615 Itálie 607 636 Řecko 472 371 Rakousko 328 446 Egypt 265 245 Španělsko 211 258 Bulharsko 167 214

Zdroj: ČSÚ