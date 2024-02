Čeští juniorští curleři Zelingrová a Blaha došli na olympiádě mládeže do čtvrtfinále

Julie Zelingrová a Ondřej Blaha se dostali na Zimních olympijských hrách mládeže (YOG), v jihokorejském Kangwonu, v curlingové kategorii smíšených dvojic až do čtvrtfinále mezi osm nejlepších týmů. Přestože zde podlehli americkému páru, a nemohli tak bojovat o medaile, dosáhli na YOG jednoho z nejlepších českých curlingových umístění.

Olympiády mládeže se účastní juniorští sportovci ve věku 15-18 let a pořádá se stejně jako ta klasická každé čtyři roky, se střídáním zimního a letního ročníku co dva roky. Letošní pořadatelskou zemí byla Jižní Korea, která hostila "juniorskou olympiádu" v provincii Kangwon od 19. ledna do 1. února. Curling se hrál ve městě Kangnung, na stejném sportovišti, kde probíhaly olympijské hry před šesti lety.

Curleři zde jako obvykle soutěžili ve dvou kategoriích: ve smíšených dvojicích neboli "mixed doubles" a tzv. čtyřkovém curlingu, který zde byl s malou obměnou. Na olympiádě mládeže soutěží junioři ve smíšených týmech, klasicky se ale curling ve čtyřech hraje s rozdělením na muže a ženy. V této kategorii se Češi dostali nejdále na YOG 2012, kdy obsadili konečné šesté místo.

Letos se však čeští reprezentanti kvalifikovali pouze v kategorii smíšených dvojic, kde nás zastupovali právě Julie Zelingrová a Ondřej Blaha. Julie je v této kategorii velmi zkušená, se svým dlouhodobým spoluhráčem Vítem Chabičovským vyhrála dvakrát mistrovství republiky a reprezentovala Českou republiku i na mistrovství světa dospělých. (Vít ale v Koreji soutěžit nemohl, bylo mu již 18 let.)

Českou dvojici čekala poměrně náročná základní skupina se silnými soupeři, mezi hlavní favority patřily Kanada, Velká Británie a Jižní Korea. "Věřím, že ač máme velmi silnou skupinu, dokážeme postoupit do play-off a porazit některý tým z velkých curlingových zemí," říkal před začátkem soutěže český trenér Petr Horák.

Jeho slova se potvrdila a Julii s Ondřejem se podařilo v základní části vyhrát nad Kanadou, Koreou, Nigérií i Maďarskem a postoupit tak z druhého místa ve skupině hned za Velkou Británií, která nakonec celou soutěž ovládla a veze domů z Kangwonu zlato.

Ve čtvrtfinále narazili Češi na dosud neporažené Američany. Zápas Julie s Ondřejem rozehráli výborně, po prvních endech vedli, následně tým USA vyrovnal, ale Čechům se podařilo v sedmém, předposledním, endu získat čtyřku a jít do vedení o tři body. V úplném závěru hry se ale Američanům podařila také čtyřka a zápas tak skončil 7:8 v náš neprospěch. Tým USA nakonec na olympiádě vybojoval bronzovou medaili.

"Zápas s USA budeme mít v hlavách dlouho, ale snad nás ta bolest z jeho koncovky někam posune. Postup do semifinále byl strašně blízko, před závěrečným endem jsme vedli o tři body. Poslednímu kamenu Julči chybělo asi 5 milimetrů, ale jelikož si lízl o guard, dostali jsme čtyřku. Američané pro nás nebyli odskočený tým, o to víc nás vypadnutí mrzí, na medaili určitě bylo," komentoval čtvrtfinálové utkání český trenér Petr Horák.

Čeští reprezentanti i přesto děkují za podporu. "Julče i Ondrovi patří obrovský dík za perfektní přístup a reprezentaci. Bylo mi ctí s oběma pracovat," vzkazuje na závěr Petr Horák.

Doufáme, že tento příběh bude motivovat a inspirovat další děti k vyzkoušení tohoto krásného sportu a přispěje tak k rozvoji curlingu v České republice.