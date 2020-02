Čím obdarovat své blízké na svatého Valentýna?

Svátek svatého Valentýna je doslova za rohem. Tento večer by měl být speciální, ať už se jej chystáte strávit v dobré restauraci na romantické večeři či doma u zamilovaného filmu. Pokud ještě na poslední chvíli hledáte něco, čím můžete potěšit ty, které máte nejraději, přinášíme vám několik tipů na drobnosti i hodnotné dary. Nezáleží přitom na tom, zda obdarovaným bude muž, žena, váš domácí mazlíček nebo vy sami.

Pro milovníky běžkování

I když to letos moc nevypadá, kalendářně je stále zima. Pokud vaše drahá polovička miluje běžkování, zajisté ji potěší rukavice Nordic Tune Shark Boa se systémem Boa, díky kterému je možné maximální zpevnění a utažení, a to při zachování perfektního přenosu síly směrem na hůl. Tyto stylové rukavice se vyrábějí ve velikostech pro muže i ženy a lze je spojit přímo s holí. Pyšní se použitou kombinací materiálu Softspan a AX Suede.

Pro nadšené sjezdaře

Nenechá si váš protějšek ujít sjezdovku nebo prašan ani při mrazivých teplotách? Pak jsou rukavice Performance S GTX tou správnou volbou. Tyto kvalitní, mimořádně teplé lyžařské rukavice s izolací Primaloft, jsou díky membráně GORE-TEX® vodotěsné a větru odolné. I přes tyto vlastnosti je materiál softshell na vnější straně prodyšný a nabízí perfektní vnitřní klima. Kozinka v dlani zase zajišťuje perfektní úchop hole. Rukavice jsou k dostání ve velikostech pro pány i dámy.

Darujte kulturní zážitek

Miluje vaše drahá polovička kvalitní hudbu? Pak jí darujte hudební zážitek v podobě kanadského kytaristy, skladatele a producenta Jesse Cooka, jež ve své tvorbě dokonale kombinuje prvky jazzu a flamenca a který se ve čtvrtek 20. února v pražském Lucerna Music Baru poprvé představí českému publiku. Jako speciální host vystoupí také famózní houslista Vasyl Papadiuk, který pravidelně hraje na festivalech po celém světě. V roli předskokana se objeví také slovenské uskupení BlueZodiac. Vstupenky jsou k zakoupení v síti GoOut.

Tipy na romantickou večeři

Pokud se chystáte překvapit svou polovičku domácí romantickou večeří, na stole by kromě dobrého jídla nemělo chybět ani kvalitní pití. Jestliže padne volba na víno, můžete jej podávat v této stylové láhvi z dílny sklárny DT GLASS, která je v sadě se dvěma sklenicemi. Ty jsou ozdobené jemným červeným srdíčkem a zajímavé jsou i proto, že nejsou zakončené klasickou podstavou. Vinná degustace bude tak naprosto novým zážitkem.

Pokud však dodržujete výzvu Suchý únor, a tedy po celý měsíc nepijete alkohol, můžete u večeře podávat například vodu ochucenou citronem či bylinkami nebo domácí ledový čaj. Ideální jsou pro to tyto sklenice vyrobené v železnobrodské sklárně DT GLASS metodou upcyklace z prázdných láhví od vína.

Tato metoda je skvělá zejména proto, že v rámci přeměny již nepotřebných předmětů vznikají produkty s novým využitím, čímž se eliminuje produkovaný odpad a chrání naše planeta. Sklenice jsou prodávány v sadě po dvou kusech spolu se skleněnými brčky vyrobenými z borosilikátového skla, která slouží jako plnohodnotná náhrada brček plastových.

Dárky pro vaše čtyřnohé miláčky

Jak se říká, láska prochází žaludkem. A u našich psích lásek to platí dvojnásob. Ukažte jim, že vám na nich záleží, a dopřejte jim pochoutku v podobě pamlsků Carnilove. Přírodní poloměkké a křupavé pochoutky pro psy obsahují kromě netradičních druhů čerstvého masa také lesní ovoce a divoké bylinky, které mimo jiné zlepšují trávení, posilují imunitu a pozitivně působí i na zdraví dásní. V jejich složení nenajdete žádná umělá barviva, chemické přísady ani cukr. K dostání jsou v 5 poloměkkých a 5 křupavých variantách.

Sladká tečka na konec

Pokud chcete své milované překvapit vlastním kulinářským výrobkem, který bude nejenom vynikající, ale navíc bude i zdravý, máme pro vás tip na dezert na pannacottová srdíčka ze Skyru.

Ingredience

150 ml plnotučného mléka

150 ml smetany ke šlehání

1 a ½ lžičky želatiny v prášku

2 lžíce cukru krystal

1 lžička vanilkového extraktu

140 ml Skyr jahoda

Hrst čerstvých jahod na ozdobu

Postup

Nalijte mléko do misky a vložte do něj asi na pět minut želatinu, dokud nezměkne. V malém hrnci smíchejte smetanu, cukr a vanilku. Nastavte sporák na střední teplotu a míchejte asi 3 minuty, než se cukr rozpustí. Pozor, směs se nesmí vařit. Teplem spojenou směs pečlivě rozšlehejte v želatinové směsi, dokud nevznikne jemný, celistvý krém. Poté přimíchejte jahodový Skyr a nalijte do připravených formiček, nebo misek. Hotový dezert chlaďte minimálně hodinu v ledničce a před podáváním jej ozdobte ovocem.