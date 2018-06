Čínská porcelánová váza byla vydražena za 415 milionů korun

Za 16,2 milionu eur (přibližně 415 milionů korun) vydražila v úterý v Paříži aukční síň Sotheby's čínskou porcelánovou vázu z 18. století, která ležela několik desetiletí zapomenutá na půdě venkovského domu. Informovala o tom agentura AFP.

Váza byla vytvořena v dílně, která pracovala pod patronátem císaře Čchien-lunga, pátého panovníka mandžuské dynastie Čching. Získal ji čínský zájemce, který sám pořádá dražby. Částka, za kterou vázu koupil, se stala "rekordem za dílo prodané Sotheby's v Paříži... a rekordní sumou, za níž byl ve Francii kdy prodán artefakt z porcelánu," informoval aukční dům.

Před dražbou byla cena draženého předmětu odhadována na 500 tisíc až 700 tisíc eur (12,8 až 17,9 milionů korun). Perfektně zachovalou vázu zdobí polychromovaný dekor, v němž převládají růžové tóny. Krajinu zaplňují daňci, jeřáby, pokroucené borovice a vrcholky hor zahalené mlhou.

"Je to jediná váza s takovými detaily, o níž víme. Jedná se o mimořádné umělecké dílo. Její nález se dá přirovnat k tomu, jako by někdo objevil Caravaggia," zdůraznil během prezentace předmětu Olivier Valmier, dražitel, který se specializuje na asijské umění.

Předchozí majitel vázu do Sotheby's přivezl v krabici na boty. Do Francie se dostala na konci 19. století. Do současnosti ležela na půdě venkovského domu rodiny, která vzácnost nedocenila.