Cirk La Putyka uvede největší projekt ve své historii

Cirk La Putyka chystá představení s názvem Cesty, největší projekt v desetileté historii tohoto souboru nového cirkusu. Představení, které bude uvedeno čtyřikrát od 25. do 27. dubna 2020 v pražském O2 universum, nabídne čtyři desítky účinkujících na jevišti o délce 40 metrů. Novináře o tom ve středu informoval autor konceptu a principál souboru Rostislav Novák mladší.

"Tímto projektem využijeme všechny zkušenosti, které jsme za těch deset let získali. Ale dáváme si i spoustu výzev, takže se pouštíme do velmi riskantních vod. V ideálním případě by se lidé měli strašně moc bavit tím, co vidí, nadchnout vytvořenými obrazy a zamyslet se nad některými věcmi, které chceme, aby vnímali," řekl Novák. "Jde mi o čtyři emoce - člověk by měl mít možnost se zamyslet, možnost se zasmát, možnost se dojmout a možnost mít strach o ty akrobaty. Když tohle lidé zažijí, budu jako režisér a tvůrce naprosto spokojený," dodal.

Vedle Nováka se na představení režijně podílejí přední světoví tvůrci - Maksim Komaro (Circo Aereo), Daniel Gulko (Cahin Caha), Tilde Björforsová (Cirkus Cirkör) a Ethan Law (Cirk La Putyka). Projekt provede diváky dějinami českého cirkusu od kočovných loutkářů 19. století přes cirkus počátku 20. století, meziválečnou avantgardu a Osvobozené divadlo, protektorát, znárodnění cirkusů, rozvoj moderní pantomimy, sametovou revoluci, období do založení souboru, samotnou desetiletou historii Cirku La Putyka, a na závěr nabídne pohled do budoucnosti.

Cestou necestou

Jeviště zachytí téma cest, všechny choreografie a scény budou založené na pohybu zleva doprava, vše bude v neustálém pohybu. Autorem je scénograf Martin Vybíral. Kostýmy navrhuje Kristina Záveská, hudbu zastřeší kmenový autor souboru Jan Balcar. "Počítáme s kapacitou hlediště 3500 diváků, kteří obsadí tři strany," podotkl Novák.

Na jednom jevišti se setkají členové Cirku La Putyka z různých etap jeho vývoje, kteří spolu za posledních deset let vytvořili řadu představení a procestovali Českou republiku i velký kus světa.

Představení Cesty v O2 universum bude vyvrcholením oslav deseti let souboru, které se konají letos od podzimu. Zahrnují například uvedení filmového záznamu Up End Down Symphony v kinech, programu v pražském divadelním prostoru Jatkach78, derniéry některých inscenací, hostování po České republice nebo uvedení prvních inscenací v místech jejich vzniku a premiér. V únoru 2020 se také uskuteční odložená premiéra inscenace Don´t Quijote v režii dvojice SKUTR, ve které se představí Novák mladší s Jiřím Kohoutem.