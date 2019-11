Cirque du Soleil se vrací do Prahy se svou kritiky uznávanou show

Cirque du Soleil se vrátí do Prahy se svou slavnou show TOTEM. Představení bude poprvé uvedeno 17. července 2020 na Letenské pláni. Novinkou je právě místo konání, v červenci bude postaveno stanové městečko s hlavním obrovským šapitó, které má průměr 51 metrů a pojme více než 2 500 diváků, kteří prožijí magickou cestu ke kořenům lidstva. Po minulém úspěchu s představením Toruk: The First Flight, bude TOTEM první velkou produkcí, která navštíví hlavní město České republiky.

Představení TOTEM je fascinujícím pohledem na vývoj lidstva, od své premiéry v roce 2010 má za sebou již téměř 10 let trvající úspěšné turné. Příběh se odehrává na ostrově, který svým tvarem připomíná obří želvu. Show sleduje neuvěřitelnou cestu lidského druhu, která začíná u původních obojživelníků a pokračuje až k touze člověka létat. Představení zkoumá vazby, které člověka poutají k jinému druhu, zobrazuje jeho sny a nekonečný potenciál. Vyjadřovacími prostředky jsou především akrobatické výkony doplněné vizuálními efekty.

Skrze jednotlivá akrobatická čísla evokující scény z příběhu evoluce je zobrazen svět archetypálních postav, které ztvárňují ustavičné existenciální otázky života. V celé show se prolínají světy vědy, legend a domorodých příběhů o stvoření. Skrze tyto průniky zkoumá show evoluční vývoj druhu, neustálé hledání rovnováhy ze strany člověka a zvědavost, která ho vede dále, rychleji a výše...

Od světové premiéry v roce 2010 bylo okouzleno intimitou a krásou představení TOTEM již více než šest milionů lidí ve více než 50 městech po celém světě. Show je napsaná a režírovaná Robertem Lepagem. Představí se v ní 48 akrobatů, herců, hudebníků a zpěváků, kteří předvedou divákům přehlídku akrobatických výkonů, zábavy, dojímavé dramatizace a překvapivých vizuálních efektů. Více informací najdete zde.

Vstupenky na představení TOTEM budou k dispozici od čtvrtka 21. listopadu 2019 od 9.00 v síti Ticketportal. V předprodeji je možné zakoupit vstupenky nyní za speciální cenu 1 280 korun (v ceně nejsou zahrnuty servisní poplatky). Tato cena je platná do konce roku 2019.