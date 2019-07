Člověče, nezlob se a recykluj!

V posledním a snad i nejhravějším úkolu letošního školního roku programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět měli žáci a studenti za úkol vytvořit deskovou nebo jakoukoliv jinou hru inspirovanou recyklačním procesem.

Při zadávání byl zohledněn věk dětí, ti nejmenší v mateřských školách a v prvních a druhých třídách základních škol měli za úkol podle předlohy nakreslit nebo z dílků poskládat recyklační schéma. "Cílem úkolu bylo hravou formou ukázat, co se děje s elektrospotřebiči poté, co je odevzdáme k recyklaci," uvedla Eva Zvěřinová ze společnosti ASEKOL, partnera projektu.

Do tohoto úkolu se zapojilo 421 škol z celé České republiky, které celkem zaslaly 535 vypracovaných úkolů. "Překvapilo nás, že i většina školkových dětí a žáků nižších ročníků se pustila do zadání pro starší školáky a studenty středních škol. Žáci byli při plnění úkolu neobyčejně kreativní. S chutí bychom si některou z her zahráli i my v Recyklohraní," dodává Hana Ansorgová, manažerka projektu. V některých školách tvořily starší ročníky hry pro své mladší spolužáky, a tak věříme, že hry pojedou s dětmi i na prázdniny.