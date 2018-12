Co bude hitem Vánoc? Ponožky to nebudou

Přibližně čtyři pětiny rodičů chtějí letos o Vánocích obdarovat své dítě knihou. Zhruba polovina dětí možná dostane i víc než jednu. Vyplývá to z průzkumu společnosti Amazon, kterého se zúčastnilo kolem tisícovky rodičů dětí ve věku mezi šesti a 15 roky. Asi polovina respondentů uvedla, že aktivně podporuje děti v četbě. Informovala o tom mediální zástupkyně Martina Suková.

Průzkum ukázal, že kniha je stále oblíbeným dárkem. Rodiče svým dětem pod stromeček balí knihy papírové i elektronické. Žádnou knihu letos nedostane asi 17 procent dětí. Kolem 12 procent dotazovaných to zdůvodnilo tím, že potomek již má knih dost. Necelých pět procent pak prohlásilo, že knihy prostě nekupuje.

Kolem 48 procent rodičů v průzkumu uvedlo, že dohlížejí na to, aby jejich dítě četlo povinnou školní četbu. Tito lidé svým dcerám či synům někdy aktivně pomáhají i s psaním čtenářského deníku. Dalších zhruba 32 procent respondentů se do pomoci pouští, když si o ni dítě řekne. Kolem 13 procent rodičů tvrdí, že jejich potomek zvládá povinnou četbu samo a osm procent odpovědělo, že se o povinnou školní četbu vůbec nezajímá.

Podle letošního průzkumu Národní knihovny a informací od knihkupců a odborníků na literaturu je vkus dnešních dětí a mládeže v případě četby úplně jiný než byl v době mládí jejich rodičů. Mladí čtenáři v současné době spíše vědí kudy vede cesta do Mordoru nebo jaká jsou pravidla Famfrpálu, než v jaké knize je hlavním hrdinou Kopčem či jak se nazývali chlapci ze Stínadel. Nejprodávanější dětskou knihou loňského roku byl Deník malého poseroutky, jehož autorem je americký spisovatel Jeff Kinney. Třetina dětí od 10 do 14 let loni nepřečetla ani jednu knížku měsíčně.