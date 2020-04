Co nás naučil koronavirus?

Měsíc celorepublikové karantény je za námi a už teď je jasné, že se zapíše do historie a že nás celkem zásadně změnila. Co si budeme vyprávět, důraz na dodržování hygienických zásad nebyl vždy úplně optimální, ruce jsme si několikrát denně nemyli, do práce jsme často chodili s chřipkou a děti jsme nechávali s radostí mačkat tlačítka v tramvaji. To se však v době "koronavirové" změnilo a nejspíš je to dobře. Co bude dál zatím není jisté, už teď se ale můžeme ohlídnout za tím, co nás situace spojená s COVID-19 naučila.

Čisté ruce jsou základ

Od začátku vypuknutí epidemie a v rámci nejdůležitější prevence před virovou nákazou nás zdravotníci nabádají k důkladnému mytí rukou. Internetem se začali šířit video návody a lidé po celém světě se začali učit, jak si mýt ruce, aby to skutečně mělo smysl. Obecně platí, že je zapotřebí teplá voda, ideálně antibakteriální mýdlo a minimálně třicet sekund umývání s vystřídáním několika různých způsobů. Jenže ne vždy je po ruce teplá voda a mýdlo.

Povinnou výbavou se v případě, kdy je nutné opustit bydliště staly antibakteriální gely. "Sanitační prostředky na ruce jsou ideální pro potřeby osobní hygieny a bez oplachového čištění a mytí rukou po návštěvě jakýchkoli veřejných prostor či veřejné dopravy. Měly by být schopny zlikvidovat 99,9 % mikroorganismů do 30 vteřin, aniž by obsahovaly pro člověka škodlivé látky," vysvětluje Markéta Chvalovská, ředitelka vývoje Stylu, družstva pro chemickou výrobu, s tím, že způsob použití je podobný jako u mytí pod vodou.

Bezdotyk není luxus

I přesto, že platí celorepublikový zákaz volného pohybu osob, někteří lidé musí i tak opustit pohodlí a relativní bezpečí svých domovů a vydat se buď do práce, nebo třeba na nákup. A právě ve veřejném prostoru lze spatřit další z věcí, které nás COVID-19 naučil. To, co mohlo v nedávné minulosti vypadat jako luxus, se totiž najednou jeví jako důležitá součást osobní hygieny. Řeč je o bezdotykovému způsobu obsluhy mytí rukou. O bezdotykové vodovodní baterii, o bezdotykovém dávkovači mýdla a o bezdotykovém utření rukou. V ideálním případě bez nutnosti otevírat a zavírat vstup do daného prostoru. "Všechny tyto zdánlivé detaily zajistí ve veřejném prostoru výrazné zvýšení čistoty prostředí i vlastního těla," říká Pavel Rybka, spolumajitel české značky Sanela. Víc si budeme cenit bezdotykového otevření dveří, bezdotykového využití toalety i umývárny, a nakonec i bezdotykového placení.

Na aktuální situaci reagují firmy různě a například konkrétně v Praze, kde je situace s koronavirem nejhorší, se snaží občanům podmínky ke zvládnutí epidemie přizpůsobit. Pražský dopravní podnik vyhlásil na začátku epidemie nařízení, aby jejich řidiči automaticky otevírali dveře na všech zastávkách, právě z toho důvodu, aby lidé zbytečně nesahali na tlačítka. Od 3. dubna je dále nastaven nový režim u semaforů, které jsou vybaveny tlačítkem pro chodce. "Na všech přechodech, kde si zelenou musíme přivolat prstem stisknutím malého tlačítka, bude do konce nouzového stavu v časovém intervalu automaticky skákat zelená. Na displejích svítí nápis ČEKEJTE a není důvod se dotýkat zařízení. Reagujeme tím jednak na hygienická doporučení, ale i na přání spousty z vás," zveřejnil na svém facebookovém účtu náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Sheinherr.

Nemocný má zůstat doma

Dnešní uspěchaná doba přeje neustálému honění se za splněním kvót a dodržením termínů. Proto bylo celkem běžné, když lidé trpící byť "jen" nachlazením chodili i nadále do práce, kde "vesele" šířili infekci mezi kolegy. Současná situace nás však naučila, že pokud má někdo zvýšenou teplotu, bolí ho v krku, má kašel a rýmu, zkrátka necítí se dobře, měl by zůstat doma. Hlavním cílem je co nejdříve se vyléčit, k čemu v případě obyčejného nachlazení pomůže dostatek odpočinku, tekutin a pestré a vyvážené stravy bohaté na vitamíny. Zároveň jsme se naučili chovat se ohleduplně. A tak zatímco dřív bylo základním pravidlem slušného chování si při kýchání či kašlání zakrýt nos či ústa, od teď bude IN nosit roušku. Věta "Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě" se stala sloganem celé koronavirové situace, a právě díky ní si většina z nás uvědomila, že kdo nosí roušku, není exot, naopak, je to ohleduplný člověk, který nechce nakazit své okolí.

Humor nás nikdy neopustí

Češi jsou národ vtipálků, a ačkoli je situace kolem koronaviru jakkoli vážná, humor nás neopouští. A tak se internet a sociální sítě plní fotografiemi uplakaných mužů se slovy "proč jsem si té hospody více nevážil", parfumérií plné dezinfekcí, jakožto nových flakonků Chanelu no.5, nové edice lega na téma koronavirové paniky apod. Náš pověstný český humor zkrátka funguje. A obzvlášť v době, kdy se nejvíce řeší, kdo koho nakazil, je nesmírně důležité se vzájemně "nakazit" optimismem a dobrou náladou. Každá krize jednou skončí a je jen na nás, jak ji přečkáme. Buďme tedy ohleduplní k sobě navzájem a nezapomínejme na optimismus.