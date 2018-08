Cyklojízda připomene poslední cestu skladatele Leoše Janáčka

Ostravské Národní divadlo moravskoslezské (NDM) příští neděli netradičním způsobem připomene hudebního skladatele Leoše Janáčka. Od jeho smrti právě 12. srpna uplyne 90 let. Jeho poslední cestu, která směřovala z rodných Hukvald na Frýdecko-Místecku do ostravského sanatoria, mohou lidé absolvovat na kole. Řekla to mluvčí divadla Šárka Swiderová.

Zápalem plic vyčerpaný Janáček zemřel v ostravském sanatoriu ve věku 74 let v roce 1928, nachladil se pár dnů předtím při svém prázdninovém pobytu právě v Hukvaldech. Akce s názvem Životní pouť Leoše Janáčka aneb Od lišky k Lišce začne v hukvaldské oboře v 10.00, od 13.00 bude pokračovat cyklojízdou do Ostravy s hudebními a zábavnými zastávkami.

"V hukvaldské oboře bude v tento připraven program pro rodiny jako prvorepublikově laděný piknik nebo soutěže v režii Klubu českých velocipedistů Hrabová. V kostele se odehraje první koncert už v 11.00. Prohlídky budou možné v rodném domě skladatele," uvedla Swiderová.

Odpoledne mohou zájemci vyrazit na společnou jízdu na kolech vedoucí po totožné trase, kterou vezla sanitka slavného skladatele.

"Pro necyklisty bude připraven autobus. Účastníky čeká pět hudebních zastávek, a to na Hukvaldech, poté na trase v Rychalticích, Brušperku, Proskovicích a v Ostravě," doplnila mluvčí.

Celý program završí večerní koncert na Jiráskově náměstí. Účastníci mohou využít vlastní kola nebo si zdarma zapůjčit růžová kola, která jsou součástí projektu sdílení kol v Ostravě. K zapůjčení budou už v Hukvaldech, potřebná je pouze aplikace v mobilním telefonu.