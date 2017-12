Děčínská zoo opět překoná návštěvnický rekord

Zoologickou zahradu v Děčíně už letos navštívilo skoro 114 000 lidí. Zoo tak čeká nový návštěvnický rekord, řekla Dagmar Florianová z marketingu zahrady.

Počet návštěvníků roste v děčínské zoo v posledních letech každoročně. Stotisícovou návštěvnost překoná zahrada počtvrté. "Za zvířaty si v roce 2017 k 27. prosinci našlo cestu přesně 113 725 lidí. Je to opět více než v předchozím roce. Ještě nám zbývá pár dní do konce roku, již nyní ale můžeme s jistotou říci, že jsme opět překonali historicky nejvyšší návštěvnost," uvedla Floriánová. Zatím nejvyšší návštěvnost byla v roce 2016, kdy branami zahrady prošlo 114 391 lidí.

Nejvíce návštěvníků zamířilo do zoo v létě. "Nejsilnějšími měsíci byly tradičně ty prázdninové - červenec a srpen, které přilákaly téměř padesát tisíc příchozích. Velmi silným měsícem byl v porovnání s rokem předchozím také duben a červen," doplnila Floriánová. Naopak nejméně lidí přišlo v lednu.

Návštěvníky lákají i speciální akce. Například na Strašidelnou zoo zavítalo přes 1400 lidí. Přes tisícovku se návštěvnost dostala i na Štědrý den. Vstup do zoo byl zdarma. Podle Floriánové přinesli lidé i mnoho krmiva pro zvířata. "Ošetřovatelé to zhodnotili tak, že snad nejvíce v celé historii naší zoo. Tolik dárků jsme opravdu neočekávali. Vzhledem k tomu, že návštěva zoo byla sice zdarma, ale nebyla podmíněna dárky pro zvířata, nás to opravdu zaskočilo," dodala Floriánová.

Děčínská zoo je nejmenší v Ústeckém kraji. Více lidí navštěvuje zahradu v Ústí nad Labem a Podkrušnohorský zoopark v Chomutově.