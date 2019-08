Designér Martin Kastner: Talíř je součást prožitku chutí

Podoba, tvary a estetika kuchyňského náčiní dnes ustoupily praktičnosti a gastronomický svět zůstává konzervativní, domnívá se designér Martin Kastner, který za design kuchyňských potřeb sklízí mezinárodní ocenění. V České republice se podle něj nedbá na výjimečnost kuchyňských nástrojů tolik, jak by se mělo. "Při jídle by nemělo jít pouze o to, nasytit se. Ale i o emocionální zážitek, servírování by mělo mít přesah," řekl Kastner, který žije v USA, při dnešním pražském představení své práce.

"Jídlo a nádobí se bez sebe neobejdou. Ale zatímco se kuchařské recepty neustále modernizují, design talířů, misek nebo karaf zůstává stejný už desítky let," řekl. Stejně důležitá jako samotný pokrm je podle něj i interakce mezi hostem a kuchařem.

"Náš úkol jako designérů není vytvořit dokonale schopný objekt, ale rozšířit paletu prostředků, které kuchař nebo barman má. Aby mohl využít pro komunikaci s hostem nejen jídlo, ale i servírování," řekl Kastner. Podle něj se většina designérů nádobí snaží spíše o praktičnost. Pro většinu kuchařů jsou důležité nároky na skladování, váha, omyvatelnost. Právě to se snaží Kastner změnit.

Podle Petra Svejkovského, zakladatele firmy Premium Gastro, která shromažďuje kuchyňské designové předměty, je problémem nízká popularita gastronomie v České republice. "Kuchařství nemá takovou oblibu jako sporty, hokej, fotbal, ale ani není vnímáno jako umění. Přitom začínáme mít plno úspěchů. Kromě Martina Kastnera je to třeba Tomáš Popp, který loni vyhrál první místo s národním týmem v Singapuru," okomentoval Svejkovský. Češi podle něj vnímají gastronomii jen jako prostředek k nasycení se, neocení ale soutěže nebo servírování.

Kastner pochází z Chebu, do Ameriky se přestěhoval za prací. Vzděláním je kovář a sochař, rozhodl se ale věnovat se gastronomii. V roce 2014 získal ocenění Global Innovation Award za nejlepší produktový design. Je členem amerického týmu kuchařů a mezi jeho úspěchy patří první místo v kulinářské soutěži Bocuse d ́Or právě s tímto týmem v roce 2017. Je to největší český úspěch v této soutěži.

Soutěž Bocuse d ́Or kuchaři považují za prestižní událost. Kromě samotné chuti jídla se dbá také na preciznost zpracování a vizuální efekt. Právě proto si šéfkuchař amerického týmu přizval ke spolupráci Martina Kastnera. "Je to hrozně naplňující. Je to tým lidí, kteří jsou profesionálové ve svém oboru. A je to velmi dynamické. Ale současně jsou to čtyři měsíce, kdy se člověk nezastaví, takže s dětmi a s rodinou je to náročné," okomentoval Kastner účast na soutěží Bocuse d ́Or.