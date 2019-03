Desítky lyžařů se zúčastnily telemarkového závodu

Přestože původních dřevěných lyží ubývá, nadšenci dnes vyrábějí nové. Dělají se z jasanového dřeva, řekl Roman Nepožitek, výrobce dřevěných lyží. Předtím, než se s nimi vydá lyžař na trať, musí se připravit, napustit a navoskovat, popsal. "Někdy se to povede, někdy ne. Já svůj trik mám, ale neprozradím," dodal Nepožitek.

Sám se stal lyžařem telemarku před lety náhodou, když s kamarádem našli v popelnici sto let staré lyžařské boty. Později získal i dřevěné lyže a začal se sám učit jezdit telemark. Vznikl z toho nakonec závod, který se letos jel už podevětadvacáté.

Několik desítek lyžařů se v sobotu zúčastnilo už 29. ročníku telemarkového závodu na Božím Daru. I když skutečných dřevěných lyží bez pevného upevnění paty byla na trati asi polovina, zájem o tuto tradiční lyžařskou disciplínu neklesá a přidávají se i noví zájemci. "Závod vznikl kvůli starým dobovým lyžím. Jezdí se hlavní kategorie telemark, ale jsou tu i další kategorie. A je to hlavně proto, aby se tady sešli lidé, které to baví," řekl ředitel závodu Kiwi Cup Ota Šimánek.

