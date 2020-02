Dětem chybí každodenní pohyb. Každé páté má problém s nadváhou

Dvě třetiny českých školáků pravidelně sportují, většině ale chybí každodenní pohyb. Doporučení Světové zdravotnické organizace, aby se děti věnovaly pohybovým aktivitám aspoň hodinu denně, splňuje zhruba pětina školáků. Každý pátý má přitom problémy s nadváhou a obezitou. Vyplývá to z nejnovějších zjištění výzkumníků z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří je představili novinářům. Zlepšení by podle nich mohly přinést například větší investice do cyklostezek.

Do výzkumu se zapojilo kolem 13 tisíc dětí ve věku 11 až 15 let z 230 škol z celé ČR. Sportu se podle něj věnuje 72 procent chlapců a 61 procent dívek. Děti jsou ale méně aktivní než před čtyřmi roky. Zatímco tehdy se pohybu denně věnovala asi čtvrtina chlapců a kolem pětiny dívek, loni to bylo o zhruba tři procentní body méně. Obecně se hýbou víc děti z bohatších rodin. Zájem o sport pak klesá s věkem.

"Dětem chybí neorganizované hraní venku i aktivní doprava do školy nebo do kroužků," uvedl vedoucí výzkumu Michal Kalman. Například pěšky chodí do školy zhruba 55 procent dětí a na kole tam jezdí kolem čtyř procent. Samotné děti by se přitom podle Kalmana rády hýbaly víc, naráží ale často na řadu překážek, jako jsou například neudržované chodníky či chybějící cyklostezky. Zhruba 70 procent jich uvedlo, že u školy chybí místo, kde by mohly zaparkovat kolo.

Za nedostatkem pohybu může být dle Kalmana rovněž neúčast v hodinách tělesné výchovy ve školách. Omezená docházka do tělocviku se dle výzkumu týká pětiny školáků. Plně je z hodin tělesné výchovy omluveno pět procent dětí. Poměrně velká skupina je osvobozena částečně (asi 13 procent).

Odborníci upozornili, že zároveň přibývá dětí s nadměrnou hmotností. Zatímco nyní se nadváha či obezita týká každého pátého dítěte ve věku 11 až 15 let, v roce 2018 mělo nadváhu 15 procent a obezitu šest procent z nich.

Pohyb dětí by se proto podle odborníků měl víc podporovat. Školy by třeba mohly dětem vytvořit podmínky k pohybu o přestávkách a zařazovat pohybové aktivity i do výuky, řekl Kalman. Například v hodinách matematiky by mohly hrát molekuly, uvedl. Vyslovil se také pro navýšení hodin tělesné výchovy, větší podporu pohybových kroužků a zpřístupnění školních hřišť po výuce.

S tím souhlasí i ministr školství Robert Plaga (ANO), podle kterého nedostatek pohybu souvisí se současným životním stylem. Za něj jsou podle něj odpovědné hlavně rodiny, školy ale mohou jít pozitivním příkladem. Připomněl, že ministerstvo podporuje pohybové aktivity v družinách projektem Sportuj ve škole. Do něj se zapojila asi tisícovka z 4200 základních škol v ČR.

Ministerstvo školství podporuje sportování dětí a mládeže rovněž dotacemi pro sportovní kluby, uvedl Plaga. Podle něj tak úřad loni rozdal zhruba 1,3 miliardy korun 5000 klubům, kam dochází kolem 700 tisíc dětí a mladých lidí. Podmínky pro dotaci nesplnilo asi pět procent žadatelů, řekl. Letos podle něj zájem o tuto podporu ještě vzrostl a do programu se zapojilo kolem 6500 klubů, dodal.