Dezinfekční gely jdou na dračku, domácí recept je jednoduchý

Koronavirus se šíří po celém světě a s ním mizí z regálů příruční dezinfekční gely, které fungují jako náhrada mýdla. Pokud v supermarketu už žádný nenajdete, tak nezoufejte: vyrobit si doma svůj gel není vlastní nic složitého.



Lidé dbají pokynů zdravotníků, kteří doporučují, že pravidelné čištění rukou mýdlem a vodou nebo roztokem alkoholu je jedním z účinných způsobů, jak se infekci vyhnout. Malé lahvičky dezinfekčního gelu nebo též známého jako antibakteriální gel jsou tak v současnosti velice žádaným zbožím. Poptávka po nich v posledních týdnech vzrostla v některých obchodech až o několik set procent.

Ti, kteří nemají dostatek zásob dezinfekčního gelu, mohou však být klidní, tvrdí odborníci a nabádají, aby si lidé jednoduše vyrobili svůj vlastní gel. "Domácí dezinfekční prostředky na ruce jsou stejně účinné jako ty, které si koupíte, pokud do nich přidáte správné procento alkoholu. Je to dobrý způsob, jak obejít překupníky, kteří je teď prodávají za přemrštěnou cenu," cituje server CBS News lékaře a profesora medicíny na univerzitě v Jižní Karolíně Davida Aguse.

To hlavní, co musíme při výrobě vlastního dezinfekčního gelu dodržet, je, že musí obsahovat alespoň šedesátiprocentní objem alkoholu, který je klíčovou přísadou. Vhodnými složkami pro domácí recept, radí Agus, je isopropylalkohol, též známý jako třecí alkohol, nebo ethanol.

"Pokud dodržíte postup, je to stejně efektivní jako používání mýdla a vody. Víme, že to funguje, musíte se jen ujistit, že je v tom dost alkoholu," potvrzuje Stephen Morse, profesor epidemiologie z Kolumbijské univerzity v New Yorku.

Kromě alkoholu se jako vhodná přísada používá gel z aloe vera, která tekutinu zahustí, takže se bude lépe nanášet na pokožku. Pár kapek nějakého éterického oleje pak gelu dodá příjemnou vůni, jež přebije zápach alkoholu. Všechny tři přísady potom už stačí jen smíchat a přelít do nějaké lahvičky/nádoby na dávkování.

Recept na domácí dezinfekční gel 2/3 šálku třecího alkoholu 1/3 šálku gel z aloe vera 5 až 10 kapek éterického oleje (není nutné) Návod na přípravu: Alkohol a aloe vera nalijte do misky a smíchejte je dohromady. Přidejte kapky oleje a zamíchejte, abyste zakryli zápach alkoholu. Směs pak nalijte do nádobky, na níž přilepte štítek s identifikačním označením.

Lepší než mýdlo

Dezinfekční gel podle Aguse sice nezabíjí všechny viry, nicméně proti koronaviru je účinný, protože alkohol dokáže odstranit jeho ochrannou skořápku zvanou obalový glykoprotein. "Jakmile odstraníte ochrannou část viru, tak už umírá docela rychle," ubezpečuje.

Gel považuje za účinnější než mýdlo. "Jsme líná společnost - nikdo si nechce 20 sekund mýt ruce," dodává s tím, že po umytí rukou navíc hrozí opětovné riziko napadení virem, protože třeba na veřejných toaletách následně saháme na kliku dveří.