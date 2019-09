Dita Von Teese míří do Prahy. Předvede svou novou revue

V termínu 7. 4. 2020 se pražském Hudebním divadle Karlín uskuteční nové představení nejslavnější a nejvýznamnější představitelky burlesky Dity Von Teese. Show s názvem Glamonatrix bude přehlídkou luxusu a stylu v podání první dámy svého žánru. Vstupenky na představení v Hudebním divadle v Karlíně jsou k dispozici v síti Ticketportal.

Ve své nejnovější show Glamonatrix provede Dita Von Tieese své publikum říší fantazie a to zdaleka nejen té erotické. Nádherné kostýmy poseté tisíci Swarovského krystalů, elegantní boty z dílny Christiana Louboutina a ikonické korzety stvořené přesně na smyslné křivky Ditina těla od proslulého mistra korzetů Mr. Pearla, to jsou atributy světové show, kterou Dita Von Teese oslňuje fanoušky po celém světě. Přes to právě ona z těchto nádherných rekvizit dokáže udělat něco víc než jen taneční vystoupení, módní přehlídku, či striptýzové show. Její charisma, kterým okouzluje muže i ženy vychází z její osobnosti, tanečního umění, vytříbeného vkusu, ale především nádherné smyslné energie, kterou je Dita Von Teese doslova nabitá.

Tanec je nedílnou součástí její show a právě v mnoha jejích číslech diváci ocení nádhernou ladnost pohybu vycházející z baletní průpravy, kdy se umělkyně ještě ve 14 letech se chtěla stát profesionální baletkou. Její vášeň pro staré filmy a spodní prádlo však posunuly její kariéru jinam.

Nejnovější turné Glamonatrix je fúzí zlaté éry Hollywoodu s nejnovější taneční scénou hýřící scénickými efekty, světly a opulentními kulisami. Dita své publikum zahrne třpytem a luxusem kabaretů 30. let včetně rozverné dívky schované v dortu, ve fetišisticky pojatém kostýmu zkrotí erotikou nabitou šelmu, osedlá obří rtěnku a s blýskavým bičem provede publikum cirkusovou manéží. Nebude chybět ani obří sklenice Martini, pro Ditu Von Teese již ikonická, ovšem ve zcela novém podání. Navíc se během show k Ditě připojí i další proslulí umělci burlesky jako Dirty Martini a australská hvězda Zelia Rose.

"Po velkém úspěchu mého posledního evropského turné jsem se vrátila domů plná energie a chuti do vytváření nových skvělých čísel pro moje publikum. Celý rok jsme s týmem velmi pilně pracovali a nyní se do Evropy vracím s ještě velkolepější a propracovanější show, než byla ta předchozí. Všechna vystoupení v historických divadlech a luxusních klubech mi byla ohromnou inspirací. Burleska ve mně vždy vzbuzovala lásku a sebevědomí, ale také touhu povzbudit ostatní, aby objevili vlastní smyslnost a inspirovali tak své životy," říká o svém připravovaném vystoupení Dita Von Teese.

Velkolepé vystoupení nejslavnější burleskní umělkyně světa Dity Von Teese poprvé naplní vzrušující atmosférou Hudební divadlo v Karlíně, jehož krásný historický interiér celou show dokonale zarámuje. Díky omezené kapacitě historického sálu divadla budou diváci mnohem blíže slavné umělkyni a mnohem více proto ocení její energii, dokonalé detaily jejího těla i třpytivých kostýmů. Navíc přední řady budou nahrazeny malými stolky s křesly a diváci budou moci při představení tak jako v luxusních kabaretech popíjet šampaňské. Pro své největší fanoušky a obdivovatele dokonce nabídla Dita Von Teese osobní setkání.

"Dita pozvedla burlesku na úroveň elegantního, okouzlujícího a populárního umění. Ona je tou ´nej´ Pařížankou ze všech Američanů. Když jsem sledoval její show, cítil jsem, jako by se svlékala, aby byla lépe oblečená. Je to jako ohňostroj kreativity a krystalů! Je nutné to vidět," komentoval její show Jean Paul Gaultier.