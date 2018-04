Dívka přežila útok na koncertě. Královská rodina ji zve na svatbu

Dívka, která přežila loňský teroristický útok na koncertě v Machesteru, dostala od prince Harryho a jeho nastávající choti Meghan Markleové pozvánku na květnovou svatbu. Spolu s ní pár pozval i řadu dalších mladých lidí, kteří něčím pomohli či nějak inspirovali své okolí, uvedla agentura Reuters. Na svatbu naopak podle britských médií nebyla pozvána řada předních politiků včetně premiérky Theresy Mayové či amerických prezidentů.

Dvanáctiletá Amelia Thompsonová zažila velké překvapení, když jí matka minulý týden oznámila, že jí telefonuje královský palác. Dívce, která se dosud potýká s psychickými následky prožitého otřesu, sdělili, že bude mezi 1200 lidmi pozvanými 19. května na hrad Windsor na svatební oslavu. Celkem bude moci příjezdu a odjezdu svatebčanů na královském sídle přihlížet přes 2600 lidí z řad veřejnosti.

"Nevěděla jsem, co říct. Vyrazilo mi to dech," řekla Reuters školačka, která byla v davu lidí na koncertu zpěvačky Ariany Grandeové, kde atentátník loni v květnu zabil 22 lidí a 500 jich zranil. "Myslela jsem si: 'Dělá si ze mě někdo legraci?'," popsala svou reakci Thompsonová.

Královský palác ji pozval na podnět její matky, a Thompsonová tak bude mezi početnou skupinou mladých lidí přítomných na svatební oslavě. "Prošla si těžkým obdobím," řekla matka mladé dívky Lisa Newtonová. "Od Manchesteru to pro ní bylo opravdu těžké," dodala. Rovněž Newtonová dostala pozvání, aby mohla na svatbu svou dceru doprovodit, dala jej ale ženě, jejíž vnučka při útoku v Manchesteru zahynula. "Myslím, že je to správné. Učiní to šťastnou další rodinu," řekla Newtonová.

Na samotný obřad do kaple svatého Jiří se dostane 600 lidí, mezi nimiž bude podle médií chybět Mayová či americký prezident Donald Trump. Nedorazí prý ani jeho předchůdce Barack Obama, který má s chotí Michelle se snoubenci blízký vztah. Windsorská kaple je výrazně menší než Westminsterské opatství, kde si v roce 2011 bral Harryho bratr William Kate Middletonovou. Svatby se tehdy zúčastnila řada šéfů států a vlád.

Kromě Thompsonové budou moci příjezd a odjezd svatebčanů na Windsorském hradě podle Kensingtonského paláce sledovat také například veterán Philip Gillespie, který přišel o nohu v bojích v Afghánistánu a nyní vybírá peníze na charitu, Pamela Anomnezeová, která pomáhá psychicky nemocným lidem, či školák Reuben Litherland, který se narodil hluchý a o poledních přestávkách ve své škole vyučuje znakovou řeč.